вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19
14200 доз вакцини проти коронавірусної хвороби прибули вночі у Волинську область.

Про це інформує Волинська ОДА.

Партію вакцини, яка відведена для Волині, оглянула заступник голови облдержадміністрації Людмила Тимощук.

Наразі вакцина перебуває на складі та очікує прибуття мобільних бригад для проведення першої вакцинації. Людмила Тимощук звірила температурний режим, при якому зберігається вакцина – він має бути у межах від +2° до +8° С.

Відтак, сьогодні в області стартує 1-й етап вакцинації.

Нагадаємо, що згідно реалізації етапів Дорожньої карти, першими щеплення отримають медичні працівники, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії пандемії. Слід зазначити, що медики мобільної бригади Волині, яка проведе щеплення, пройшли навчання щодо роботи з вакциною AstraZeneca (Covishield).

До слова, Oxford/AstraZeneca (Covishield) – вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca і схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування в усьому світі. Її дозволили використовувати у понад 50 країнах світу, серед яких Європейський Союз, Велика Британія та США. Виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), де має локальну назву Covishield.

Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, вакцина, Волинь, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
https://life.pravda.com.ua/columns/2015/12/3/204242/
Відповісти
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі арештували двох українців, які збували фальшиві долари
Сьогодні, 11:01
Волинянин вдома незаконно зберігав боєприпаси, йому «світить» тюрма
Сьогодні, 10:52
Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19
Сьогодні, 10:45
У Луцький геріатричний пансіонат поселили чоловіка, який місяць жив у пункті обігріву
Сьогодні, 10:20
У Луцьку відбувся концерт до дня народження Лесі Українки. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Головний санітарний лікар Волині розповіла, чому в області фіксують менше випадків коронавірусу Головний санітарний лікар Волині розповіла, чому в області фіксують менше випадків коронавірусу
13 січень, 14:00
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови, – Степанов Карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови, – Степанов
15 липень, 2020, 08:49
Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50% Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%
24 червень, 2020, 11:20
Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА Якщо ситуація зміниться, рішення про послаблення карантину буде негайним, – Волинська ОДА
22 травень, 2020, 12:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Голитися чи зекономити час і гроші: як позбуватися небажаного волосся
Сьогодні, 11:26
 0
У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут №12
Сьогодні, 11:24
 0
У Польщі арештували двох українців, які збували фальшиві долари
Сьогодні, 11:01
 0
Волинянин вдома незаконно зберігав боєприпаси, йому «світить» тюрма
Сьогодні, 10:52
 0
Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8