Волинь отримала першу партію вакцини проти COVID-19





Про це



Партію вакцини, яка відведена для Волині, оглянула заступник голови облдержадміністрації Людмила Тимощук.



Наразі вакцина перебуває на складі та очікує прибуття мобільних бригад для проведення першої вакцинації. Людмила Тимощук звірила температурний режим, при якому зберігається вакцина – він має бути у межах від +2° до +8° С.



Відтак, сьогодні в області стартує 1-й етап вакцинації.



Нагадаємо, що згідно реалізації етапів Дорожньої карти, першими щеплення отримають медичні працівники, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії пандемії. Слід зазначити, що медики мобільної бригади Волині, яка проведе щеплення, пройшли навчання щодо роботи з вакциною AstraZeneca (Covishield).



До слова, Oxford/AstraZeneca (Covishield) – вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca і схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування в усьому світі. Її дозволили використовувати у понад 50 країнах світу, серед яких Європейський Союз, Велика Британія та США. Виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), де має локальну назву Covishield.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14200 доз вакцини проти коронавірусної хвороби прибули вночі у Волинську область.Про це інформує Волинська ОДА.Партію вакцини, яка відведена для Волині, оглянула заступник голови облдержадміністраціїНаразі вакцина перебуває на складі та очікує прибуття мобільних бригад для проведення першої вакцинації. Людмила Тимощук звірила температурний режим, при якому зберігається вакцина – він має бути у межах від +2° до +8° С.Відтак, сьогодні в області стартує 1-й етап вакцинації.Нагадаємо, що згідно реалізації етапів Дорожньої карти, першими щеплення отримають медичні працівники, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії пандемії. Слід зазначити, що медики мобільної бригади Волині, яка проведе щеплення, пройшли навчання щодо роботи з вакциною AstraZeneca (Covishield).До слова, Oxford/AstraZeneca (Covishield) – вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca і схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування в усьому світі. Її дозволили використовувати у понад 50 країнах світу, серед яких Європейський Союз, Велика Британія та США. Виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), де має локальну назву Covishield.

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