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Через ревнощі волинянка побила «суперницю» шматком замороженого м'яса

Через ревнощі волинянка побила «суперницю» шматком замороженого м'яса
У селищі Ратне на Волині через ревнощі жінка побила іншу шматком замороженого м'яса.

Про це йдеться в ухвалі Ратнівського районного суду.

Інцидент трапився місяць тому у ветаптеці, що у селищі Ратне. Через ревнощі та неприязнь до потерпілої обвинувачена вдарила її замороженим шматком м'яса по голові та обличчі.

Жінка отримала численні тілесні ушкодження у вигляді підшкірних крововиливів у ділянці голови, подряпин, саден та синців на обличчі.

Однак, на судовому засіданні потерпіла заявила клопотання про закриття кримінального проводження. Вона зазначила, що прийняла рішення сама, без жодного тиску чи залякувань.

Обвинувачена визнала свою вину, але також просила не карати її, так як інша сторона написала заяву, де підтвердила згоду на закриття справи.

Суд вирішив закрити кримінальне провадження у зв'язку з відмовою потерпілої від обвинувачення.

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Теги: Волинь, суд, побиття, Ратне, ухвала
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