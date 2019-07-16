Породіллю з Волині, яка у стані депресії зникла в столиці, досі не знайшли

Поліція досі розшукує уродженку Волині, яка пішла з дому у Києві ще 8 лютого та не повернулася.Про це у відповіді на запитповідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.Інформують, що відомості про зникнення Катерини Попової внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.Деталі пошуків у поліції не розголошують, посилаючись на таємницю досудового розслідування.Нагадаємо, 38-річна Катерина Попова народилася на Волині у селищі Іваничі, але вже два роки мешкала у Києві.25 січня вона народила сина і, за словами сестри, почувалася погано через післяродову депресію. Може потребувати медичної допомоги. Вдома на жінку чекає 12-річна донька та новонароджений син.Рідні жінки просять всіх, хто знає якусь інформацію про неї, повідомляти за телефономКатерина Попова – худорлявої статури, невисокого зросту – 164. Колір волосяя – каштановий. На момент зникнення була одягнена у довгу чорну куртку (до колін), сіру шапку, світлий шарф, зелені штани, коричневі чоботи.