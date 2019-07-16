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Породіллю з Волині, яка у стані депресії зникла в столиці, досі не знайшли

Породіллю з Волині, яка у стані депресії зникла в столиці, досі не знайшли
Поліція досі розшукує уродженку Волині Катерину Попову (Книшук), яка пішла з дому у Києві ще 8 лютого та не повернулася.

Про це у відповіді на запит Інформаційного агентства ВолиньPost повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Інформують, що відомості про зникнення Катерини Попової внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Деталі пошуків у поліції не розголошують, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Нагадаємо, 38-річна Катерина Попова народилася на Волині у селищі Іваничі, але вже два роки мешкала у Києві. 8 лютого жінка вийшла з дому на вулиці Райдужній у Дніпровському районі (Троєщина) та не повернулася. 25 січня вона народила сина і, за словами сестри, почувалася погано через післяродову депресію. Може потребувати медичної допомоги. Вдома на жінку чекає 12-річна донька та новонароджений син.

Рідні жінки просять всіх, хто знає якусь інформацію про неї, повідомляти за телефоном 0680210746 (матір), 0681275381, 102.

Катерина Попова – худорлявої статури, невисокого зросту – 164. Колір волосяя – каштановий. На момент зникнення була одягнена у довгу чорну куртку (до колін), сіру шапку, світлий шарф, зелені штани, коричневі чоботи.

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Теги: зникнення, волинянка, Київ, породілля
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