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Дітей від коронавірусу не вакцинуватимуть, – Людмила Тимощук

Дітей від коронавірусу не вакцинуватимуть, – Людмила Тимощук
На Волині, як і в Україні загалом, вакцинацію здійснюватимуть лише для людей, віком від 18 років.

Про це під час брифінгу щодо старту на Волині вакцинальної кампанії розповіла заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Людмила Тимощук.

За словами посадовиці, у всьому світі визначили групи вакцинування, серед них – лише дорослі.

«Діти не є групою, яка підлягає під вакцинацію від коронавірусної інфекції», – сказала Людмила Тимощук.

Зауважимо, що, за інформацією Міністерства охорони здоров’я України, ті вакцини від COVID-19, які наразі схвалені для екстреного застосування, і ті, які проходять клінічні випробування, не включали дітей до 16 років до груп досліджень. Відповідно інформація про безпеку, переносимість та ефективність вакцин від COVID-19 серед дітей віком до 16 років наразі невідома. Тому такі вакцини не допущені до застосування серед дітей віком до 16 років.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, на Волині розпочали вакцинацію від коронавірусу серед медиків. Першим вакцинованим в області став завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Олег Яковенко.

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Теги: Волинь, вакцинація, коронавірус, COVID-19, Олег Яковенко
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