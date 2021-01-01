Як діяти волинянам, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу





Про це йшлося під час брифінгу щодо старту на Волині вакцинальної кампанії.



Заступник начальника відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров'я Волинської ОДА Валерій Кацаман розповів, що на вакцинацію можна записатися через портал державних послуг «Дія», через контактний центр Міністерства охорони здоров’я України або через сімейних лікарів.



«Згодом цим людям будуть повідомлені час і місце проведення вакцинації», – додав Валерій Кацаман.



Зауважимо, що Міністерство охорони здоров’я України визначило і запланувало 5 етапів вакцинації від COVID-19. Перші чотири етапи передбачають вакцинацію для пріоритетних гру, а вже п’ятий етап – для дорослих від 18 до 59 років, які не увійшли до цих груп.



Етап 1. Вакцинація людей із критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, а також фахівців, які працюють у сфері протидії пандемії COVID-19.



Планове охоплення: близько 367 000 — <1 % від загальної кількості людей в Україні.



Вакцинацію здійснюватимуть мобільні бригади.



Етап 2. Вакцинація людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, а також всіх, хто надає медичні послуги.



Планове охоплення: близько 2,5 млн — 6,1% від загальної кількості людей в Україні.



Вакцинацію здійснюватимуть заклади первинної медичної допомоги і мобільні бригади.



Етап 3. Вакцинація людей із високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 та фахівців, які працюють у сферах підтримки безпеки та життєдіяльності держави.



Планове охоплення: близько 7,2 млн — 17,1% від загальної кількості людей в Україні.



Вакцинацію здійснюватимуть заклади первинної медичної допомоги і мобільні бригади.



Етап 4. Вакцинація людей із підвищеним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 та спеціалістів, які працюють у сферах підтримки безпеки та життєдіяльності держави.



Планове охоплення: близько 11 млн — 26% від загальної кількості людей в Україні.



Вакцинацію здійснюватимуть заклади первинної медичної допомоги і мобільні бригади.



Етап 5. Після реалізації 1–4 етапів і в умовах високої доступності вакцин від COVID-19 та в разі повного забезпечення ними, розпочнеться наступний, п’ятий етап. Це означатиме, що вакцинуватися зможуть дорослі (від 18 років), які не увійшли до пріоритетних груп. Кількість таких людей становитиме близько 13 мільйонів.



Нагадаємо, Волинь вже Олег Яковенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорослі, які не належать до визначених етапами вакцинації груп нанесення, але хочуть зробити щеплення від коронавірусу, можуть діяти декількома способами.Про це йшлося під час брифінгу щодо старту на Волині вакцинальної кампанії.Заступник начальника відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров'я Волинської ОДАрозповів, що на вакцинацію можна записатися через портал державних послуг «Дія», через контактний центр Міністерства охорони здоров’я України або через сімейних лікарів.«Згодом цим людям будуть повідомлені час і місце проведення вакцинації», – додав Валерій Кацаман.Зауважимо, що Міністерство охорони здоров’я України визначило і запланувало 5 етапів вакцинації від COVID-19. Перші чотири етапи передбачають вакцинацію для пріоритетних гру, а вже п’ятий етап – для дорослих від 18 до 59 років, які не увійшли до цих груп.. Вакцинація людей із критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, а також фахівців, які працюють у сфері протидії пандемії COVID-19.Планове охоплення: близько 367 000 — <1 % від загальної кількості людей в Україні.Вакцинацію здійснюватимуть мобільні бригади.. Вакцинація людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, а також всіх, хто надає медичні послуги.Планове охоплення: близько 2,5 млн — 6,1% від загальної кількості людей в Україні.Вакцинацію здійснюватимуть заклади первинної медичної допомоги і мобільні бригади.. Вакцинація людей із високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 та фахівців, які працюють у сферах підтримки безпеки та життєдіяльності держави.Планове охоплення: близько 7,2 млн — 17,1% від загальної кількості людей в Україні.Вакцинацію здійснюватимуть заклади первинної медичної допомоги і мобільні бригади.. Вакцинація людей із підвищеним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби COVID-19 та спеціалістів, які працюють у сферах підтримки безпеки та життєдіяльності держави.Планове охоплення: близько 11 млн — 26% від загальної кількості людей в Україні.Вакцинацію здійснюватимуть заклади первинної медичної допомоги і мобільні бригади.. Після реалізації 1–4 етапів і в умовах високої доступності вакцин від COVID-19 та в разі повного забезпечення ними, розпочнеться наступний, п’ятий етап. Це означатиме, що вакцинуватися зможуть дорослі (від 18 років), які не увійшли до пріоритетних груп. Кількість таких людей становитиме близько 13 мільйонів.Нагадаємо, Волинь вже отримала першу партію вакцини від коронавірусу . Сьогодні, 24 лютого, на Волині розпочали вакцинацію від коронавірусу серед медиків. Першим вакцинованим в області став завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради

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