На Волині викрили серійну шахрайку, яка продавала в інтернеті неіснуючі товари

Володимир-Волинській серійній шахрайці оголосили 25 підозр. За останні півроку жінка ошукала кілька десятків довірливих громадян.Інформують, що зловмисниця в соцмережах розміщувала оголошення про продаж засобів гігієни та побутової хімії за значно дешевшими цінами, ніж в магазинах, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Потенційні покупці мали заплатити за товар повністю наперед. Однак після цього шахрайка блокувала громадян, не відповідала на дзвінки й повідомлення, ігнорувала. Звісно, й бажаного товару вони не отримували.Більше 20 осіб звернулись з заявами в поліцію про шахрайські дії, адже потерпіли люди на різні суми – від 500 гривень і більше. Причому – з різних областей України.Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).Оперативники встановили, що підозрювана – 24-річна мешканка Володимира-Волинського.25 лютого їй оголостли 25 підозр та обрали запобіжний захід – особисте зобов’язання. Слідство триває. За скоєне їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.Головне фото – ілюстративне.