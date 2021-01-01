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На Волині викрили серійну шахрайку, яка продавала в інтернеті неіснуючі товари

На Волині викрили серійну шахрайку, яка продавала в інтернеті неіснуючі товари
Володимир-Волинській серійній шахрайці оголосили 25 підозр. За останні півроку жінка ошукала кілька десятків довірливих громадян.

Інформують, що зловмисниця в соцмережах розміщувала оголошення про продаж засобів гігієни та побутової хімії за значно дешевшими цінами, ніж в магазинах, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Потенційні покупці мали заплатити за товар повністю наперед. Однак після цього шахрайка блокувала громадян, не відповідала на дзвінки й повідомлення, ігнорувала. Звісно, й бажаного товару вони не отримували.

Більше 20 осіб звернулись з заявами в поліцію про шахрайські дії, адже потерпіли люди на різні суми – від 500 гривень і більше. Причому – з різних областей України.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Оперативники встановили, що підозрювана – 24-річна мешканка Володимира-Волинського.

25 лютого їй оголостли 25 підозр та обрали запобіжний захід – особисте зобов’язання. Слідство триває. За скоєне їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: серійна шахрайка, товар, підозра
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