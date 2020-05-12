У луцьких тролейбусах вперше в Україні встановили знезаражувачі повітря. ФОТО
Сьогодні, 21:57
В обласному центрі Волині вперше в Україні в новому тролейбусі «БОГДАН Т70117» втановили бактерицидні рецикулятори та опромінювачі
для знезараження повітря та поверхонь у салоні.
Про це йдеться на сайті під ДП «Автоскладальний завод № 1».
Спеціалісти ДП «Автоскладальний завод № 1» постійно працюють над вдосконаленням транспортних засобів під торговою маркою «Богдан» і намагаються забезпечити якісне, комфортне та безпечне перевезення пасажирів громадським транспортом. В умовах пандемії COVID-19 працівники луцького автозаводу «Богдан» винайшли спосіб для запобігання швидкому розповсюдженню вірусу в межах транспортного засобу. 26 жовтня 2020 року було отримано патент №144745 на корисну модель «Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів».
Суть цього способу полягає у встановленні в транспортних засобах бактерицидних опромінювачів двох типів. Першим тролейбусом, у якому встановили такі пристрої для очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів став «Богдан Т70117» для Луцька. Зокрема, в салоні тролейбуса встановлені 2 бактерицидні опромінювачі та 2 бактерицидні опромінювачі-рециркулятори.
Опромінювач-рециркулятор бактерицидний – це пристрій закритого типу, який може використовуватися постійно під час руху тролейбуса, незалежно від присутності чи відсутності пасажирів в салоні. Він є абсолютно безпечним і не потребує провітрювання приміщення салону транспортного засобу.
Опромінювач бактерицидний – це пристрій відкритого типу, який призначений для кварцування салону прямими ультрафіолетовими променями. Використання цього виду знезараження можливе лише за відсутності людей в салоні, наприклад на кінцевих зупинках. Застосування безозонових ламп не вимагає додаткових витрат часу на провітрювання салону після кварцування.
Встановлення таких комплексних систем знезараження повітря та поверхонь у транспортних засобах – значний крок для забезпечення протидії вірусам, бактеріям та іншим інфекційним мікроорганізмам.
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для знезараження повітря та поверхонь у салоні.
Про це йдеться на сайті під ДП «Автоскладальний завод № 1».
Спеціалісти ДП «Автоскладальний завод № 1» постійно працюють над вдосконаленням транспортних засобів під торговою маркою «Богдан» і намагаються забезпечити якісне, комфортне та безпечне перевезення пасажирів громадським транспортом. В умовах пандемії COVID-19 працівники луцького автозаводу «Богдан» винайшли спосіб для запобігання швидкому розповсюдженню вірусу в межах транспортного засобу. 26 жовтня 2020 року було отримано патент №144745 на корисну модель «Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів».
Суть цього способу полягає у встановленні в транспортних засобах бактерицидних опромінювачів двох типів. Першим тролейбусом, у якому встановили такі пристрої для очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів став «Богдан Т70117» для Луцька. Зокрема, в салоні тролейбуса встановлені 2 бактерицидні опромінювачі та 2 бактерицидні опромінювачі-рециркулятори.
Опромінювач-рециркулятор бактерицидний – це пристрій закритого типу, який може використовуватися постійно під час руху тролейбуса, незалежно від присутності чи відсутності пасажирів в салоні. Він є абсолютно безпечним і не потребує провітрювання приміщення салону транспортного засобу.
Опромінювач бактерицидний – це пристрій відкритого типу, який призначений для кварцування салону прямими ультрафіолетовими променями. Використання цього виду знезараження можливе лише за відсутності людей в салоні, наприклад на кінцевих зупинках. Застосування безозонових ламп не вимагає додаткових витрат часу на провітрювання салону після кварцування.
Встановлення таких комплексних систем знезараження повітря та поверхонь у транспортних засобах – значний крок для забезпечення протидії вірусам, бактеріям та іншим інфекційним мікроорганізмам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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