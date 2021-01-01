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У Луцьку пес покусав людину: собаку конфіскують, а власник заплатить штраф

У Луцьку пес покусав людину: собаку конфіскують, а власник заплатить штраф
Лучанин вигулював свого пса бійцівської породи без намордника і той покусав перехожого.

Про це йдеться в постанові Луцького міськрайонного суду.

У січні цього року чоловік гуляв із собакою породи стаффордширський тер'єр, який був без намордника. Через це пес покусав іншого громадянина.

Потерпілий звернувся до лікарні та написав на горе-господаря заяву.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, розкаявся та просив суворо не карати.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 85 гривень. Крім того, у нього конфіскували його собаку.

Зауважимо, що згідно з Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, коти, собаки та інші домашні тварини безоплатно передаються притулкам для тварин або іншим установам для їхнього утримання.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, суд, постанова, собака
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