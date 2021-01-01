У Луцьку пес покусав людину: собаку конфіскують, а власник заплатить штраф
Сьогодні, 18:25
Лучанин вигулював свого пса бійцівської породи без намордника і той покусав перехожого.
Про це йдеться в постанові Луцького міськрайонного суду.
У січні цього року чоловік гуляв із собакою породи стаффордширський тер'єр, який був без намордника. Через це пес покусав іншого громадянина.
Потерпілий звернувся до лікарні та написав на горе-господаря заяву.
На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, розкаявся та просив суворо не карати.
Суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 85 гривень. Крім того, у нього конфіскували його собаку.
Зауважимо, що згідно з Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, коти, собаки та інші домашні тварини безоплатно передаються притулкам для тварин або іншим установам для їхнього утримання.
Фото - ілюстративне.
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Про це йдеться в постанові Луцького міськрайонного суду.
У січні цього року чоловік гуляв із собакою породи стаффордширський тер'єр, який був без намордника. Через це пес покусав іншого громадянина.
Потерпілий звернувся до лікарні та написав на горе-господаря заяву.
На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, розкаявся та просив суворо не карати.
Суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 85 гривень. Крім того, у нього конфіскували його собаку.
Зауважимо, що згідно з Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, коти, собаки та інші домашні тварини безоплатно передаються притулкам для тварин або іншим установам для їхнього утримання.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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