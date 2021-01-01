У Луцьку пес покусав людину: собаку конфіскують, а власник заплатить штраф





Про це



У січні цього року чоловік гуляв із собакою породи стаффордширський тер'єр, який був без намордника. Через це пес покусав іншого громадянина.



Потерпілий звернувся до лікарні та написав на горе-господаря заяву.



На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, розкаявся та просив суворо не карати.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 85 гривень. Крім того, у нього конфіскували його собаку.



Зауважимо, що згідно з Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, коти, собаки та інші домашні тварини безоплатно передаються притулкам для тварин або іншим установам для їхнього утримання.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин вигулював свого пса бійцівської породи без намордника і той покусав перехожого.Про це йдеться в постанові Луцького міськрайонного суду.У січні цього року чоловік гуляв із собакою породи стаффордширський тер'єр, який був без намордника. Через це пес покусав іншого громадянина.Потерпілий звернувся до лікарні та написав на горе-господаря заяву.На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину, розкаявся та просив суворо не карати.Суд визнав чоловіка винним та призначив йому штраф у розмірі 85 гривень. Крім того, у нього конфіскували його собаку.Зауважимо, що згідно з Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, коти, собаки та інші домашні тварини безоплатно передаються притулкам для тварин або іншим установам для їхнього утримання.

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