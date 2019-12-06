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Мер Луцька розповів, за яких умов почнуть діалог з перевізниками щодо підвищення вартості проїзду

Мер Луцька розповів, за яких умов почнуть діалог з перевізниками щодо підвищення вартості проїзду
Луцький міський голова Ігор Поліщук прокоментував пропозицію перевізників збільшити вартість проїзду у маршрутках Луцька до 8 гривень.

Про це мер Луцька розповів під час традиційних підсумків тижня у онлайн-форматі.

Ігор Поліщук зауважує, що поки у міських маршрутках не планують піднімати вартість проїзду. За його словами, наразі міська рада не бачить сенсу цього робити.

«Ми повинні перевізників запитати щодо графіку руху транспорту, щодо наявності достатньої кількості транспорту, яку вони повинні забезпечити на тих чи інших маршрутах, щодо руху транспорту у вечірній час і щодо оплати готівкою проїзду у громадському транспорті, зокрема у цих маршрутках. Лише після цього ми можемо починати розмову і з`ясовувати, є підстави чи немає підстав для будь-яких змін тарифів», - каже міський голова.

Також мер Луцька зазначає, що поки чимало лучан оплачують проїзд готівкою, міськрада не отримує об`єктивних даних про облік пасажирів.

«Вони подають виключно ті дані, які зафіксовані системою безготівкової оплати проїзду. Ту кількість, яку вони перевозять за готівку, вони, відповідно, не подають. Тому лише після виконання своїх забов`язань перевізниками ми можемо лише починати розмови і думати над цим питанням», - підсумував Ігор Поліщук.

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Теги: Луцьк, Ігор Поліщук, перевізники, вартість проїзду, е-квиток
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Коментарі 1
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Поліщук, ти мені подобаєшся все більше. Молодець! Тепер я не сумніваюсь, що ти і твоя команда зробить порядок у до цього задрмпаному Луцьку.
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