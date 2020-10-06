Рідкісні захворювання: скільки людей з такими недугами на Волині і що про це варто знати
Сьогодні, 19:20
На обліку в медичних закладах Волині з орфанними захворюваннями фенілкетонурії перебуває 37 дітей, у тому числі від 0 до 3 років - 10, від 3 до 18 років - 27, муковісцидозу – 24 дитини, гемофілії - 23, нанізм різного походження - 38, вроджені імунодефіцити- 15 дітей.
Про це повідомляє управління охорони здоров`я Луцькради.
Всі хворі перебувають під наглядом профільних дитячих спеціалістів обласної дитячої консультативної поліклініки.
Орфанні хвороби — це вроджені або набуті захворювання, що трапляються рідше, ніж один випадок на 2000 населення країни, з них 80% – генетично обумовлені. Більшість орфанних захворювань діагностують у ранньому віці, у 35% випадків вони стають причиною смерті малюків до року, у 10% — дітей у віці до 5 років, у 12% – у віці від 5 до 15 років. У світі визнали до 8 тисяч нозологій, проте свій шифр у Міжнародній класифікації мають лише 250. В Україні затвердили 275 нозологій.
Кожній новонародженій дитині в Україні на третій день життя проводиться скринінг на чотири тяжкі спадкові захворювання – фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз і адреногенітальтний синдром.
Вродженні первинні імунодефіцити трапляються один на мільйон і якщо не лікувати їх, то дитина житиме не довше 5 років, адже будь-яка інфекція може стати летальною. На обліку в КП «Волинське обласне територіальне медичне обєднання захисту материнства і дитинства» – 15 дітей. Деякі з них отримують замісну терапію - той імунітет, який у них не виробляється від природи тому, що вони мають генетичний дефект, вводиться їм штучно.
Є близько 350 видів вроджених первинних імунодефіцитів.
Синдром Ніймегена, який характерний тільки для західної України і східної частини Європи, тобто Чехія, Польща, Білорусь і Україна, уже почали вносити у загальноєвропейський реєстр. Зараз в Україні працюють над тим, щоб й інші хворі з різними захворюваннями входили у той реєстр. Окремо створюють і український.
Складні метаболічні порушення є при хворобах Фабрі і Помпе, такі діти є і в нашій області. В Україні можна безкоштовно пройти обстеження. Але спеціальне обстеження, яке визначає ферменти в крові, роблять у Німеччині або Британії. Також інколи для того, аби підтвердити аналіз, кров або слину дитини потрібно відправити у США. Таке обстеження коштує 250 доларів. А у випадку підтвердження діагнозу для батьків, рідних братів і сестер аналіз безкоштовний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє управління охорони здоров`я Луцькради.
Всі хворі перебувають під наглядом профільних дитячих спеціалістів обласної дитячої консультативної поліклініки.
Орфанні хвороби — це вроджені або набуті захворювання, що трапляються рідше, ніж один випадок на 2000 населення країни, з них 80% – генетично обумовлені. Більшість орфанних захворювань діагностують у ранньому віці, у 35% випадків вони стають причиною смерті малюків до року, у 10% — дітей у віці до 5 років, у 12% – у віці від 5 до 15 років. У світі визнали до 8 тисяч нозологій, проте свій шифр у Міжнародній класифікації мають лише 250. В Україні затвердили 275 нозологій.
Кожній новонародженій дитині в Україні на третій день життя проводиться скринінг на чотири тяжкі спадкові захворювання – фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз і адреногенітальтний синдром.
Вродженні первинні імунодефіцити трапляються один на мільйон і якщо не лікувати їх, то дитина житиме не довше 5 років, адже будь-яка інфекція може стати летальною. На обліку в КП «Волинське обласне територіальне медичне обєднання захисту материнства і дитинства» – 15 дітей. Деякі з них отримують замісну терапію - той імунітет, який у них не виробляється від природи тому, що вони мають генетичний дефект, вводиться їм штучно.
Є близько 350 видів вроджених первинних імунодефіцитів.
Синдром Ніймегена, який характерний тільки для західної України і східної частини Європи, тобто Чехія, Польща, Білорусь і Україна, уже почали вносити у загальноєвропейський реєстр. Зараз в Україні працюють над тим, щоб й інші хворі з різними захворюваннями входили у той реєстр. Окремо створюють і український.
Складні метаболічні порушення є при хворобах Фабрі і Помпе, такі діти є і в нашій області. В Україні можна безкоштовно пройти обстеження. Але спеціальне обстеження, яке визначає ферменти в крові, роблять у Німеччині або Британії. Також інколи для того, аби підтвердити аналіз, кров або слину дитини потрібно відправити у США. Таке обстеження коштує 250 доларів. А у випадку підтвердження діагнозу для батьків, рідних братів і сестер аналіз безкоштовний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Рідкісні захворювання: скільки людей з такими недугами на Волині і що про це варто знати
Сьогодні, 19:20
Магістрам Луцького НТУ вручили дипломи. ФОТО
Сьогодні, 18:20
У Городищенській ОТГ спіймали браконьєрів-рибалок
Сьогодні, 17:40
Мер Луцька розповів, за яких умов почнуть діалог з перевізниками щодо підвищення вартості проїзду
Сьогодні, 17:00