Як отримати позику на карту зі 100% схваленням*





Де можна отримати позику без відмови



В Україні найбільш лояльні умови кредитування пропонують позичальникам мікрофінансові компанії. На відміну від банків, вони не вимагають офіційного працевлаштування та довідки про доходи. У МФО можна отримати



- з простроченням;

- на будь-які цілі;

- в будь-який час;

- на невелику суму і короткий термін;

- без дзвінків і зайвих перевірок;

- незалежно від місця роботи;

- без регулярного доходу;

- без поручителів і застави.



Для оформлення мікрокредиту не доведеться особисто відвідувати відділення компанії, заповнювати довгі анкети і годинами чекати рішення щодо кредиту. Заявка обробляється автоматично. Людина отримає відповідь і зможе отримати гроші вже через 15 хвилин після звернення.



До топових компаній України, що пропонують населенню швидкі позики, належить сервіс Мілоан. МФО працює на ринку близько 5 років і надає кредити за вигідними умовами. Нові та постійні позичальники можуть отримати тут кредит на суму від 500 до 15000 гривень — без підтвердження доходів і дзвінків родичам. Доступний термін користування позикою — від 1 до 30 днів. Все, що потрібно для отримання кредиту, — зайти на сайт компанії і подати заявку. З документів знадобиться тільки паспорт та ІПН. Новим клієнтам кошти видають під 0,01% в день, постійним — під 1,2-1,9%.



Як підвищити шанси на отримання кредиту



Варто вказувати тільки достовірні дані при заповненні реєстраційної форми. Одна неправильна цифра в ІПН або в номері телефону може послужити причиною відмови.



Необхідно заповнювати анкету чесно і повністю. Не варто перебільшувати свої доходи. МФО все одно все перевірить і, якщо дані не співпадуть, — рішення буде негативним.



За можливості варто користуватися системами BankID і Дія для ідентифікації особи — це збільшить рівень довіри з боку компанії.



Не можна використовувати чужу картку/документи/номер телефону для оформлення кредиту. У разі шахрайства можна назавжди потрапити в чорний список.



За можливості необхідно погасити борги в інших компаніях. Це збільшить шанси на отримання кредиту. При цьому треба пам'ятати, що МФО менш вимогливо ставляться до кредитної історії, ніж банки і видають кредити навіть з простроченням.



За допомогою мікрофінансових сервісів можна отримати гроші на всі випадки життя без пояснення причин і підтвердження доходів. Це дуже зручно, коли потрібно вирішити фінансові проблеми тут і зараз.





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