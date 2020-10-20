Як отримати позику на карту зі 100% схваленням*
Сьогодні, 10:55
Хочете подати заявку на онлайн-позику, але хвилюєтеся, що вам відмовлять? Кредитна історія не надто хороша? А чи знаєте ви, що в МФО ймовірність схвалення заявок досягає 95-97%? Розповімо, як і де в Україні можна отримати кредит без відмови на картку і як підвищити шанси на позитивну відповідь.
Де можна отримати позику без відмови
В Україні найбільш лояльні умови кредитування пропонують позичальникам мікрофінансові компанії. На відміну від банків, вони не вимагають офіційного працевлаштування та довідки про доходи. У МФО можна отримати гроші онлайн:
- з простроченням;
- на будь-які цілі;
- в будь-який час;
- на невелику суму і короткий термін;
- без дзвінків і зайвих перевірок;
- незалежно від місця роботи;
- без регулярного доходу;
- без поручителів і застави.
Для оформлення мікрокредиту не доведеться особисто відвідувати відділення компанії, заповнювати довгі анкети і годинами чекати рішення щодо кредиту. Заявка обробляється автоматично. Людина отримає відповідь і зможе отримати гроші вже через 15 хвилин після звернення.
До топових компаній України, що пропонують населенню швидкі позики, належить сервіс Мілоан. МФО працює на ринку близько 5 років і надає кредити за вигідними умовами. Нові та постійні позичальники можуть отримати тут кредит на суму від 500 до 15000 гривень — без підтвердження доходів і дзвінків родичам. Доступний термін користування позикою — від 1 до 30 днів. Все, що потрібно для отримання кредиту, — зайти на сайт компанії і подати заявку. З документів знадобиться тільки паспорт та ІПН. Новим клієнтам кошти видають під 0,01% в день, постійним — під 1,2-1,9%.
Як підвищити шанси на отримання кредиту
Варто вказувати тільки достовірні дані при заповненні реєстраційної форми. Одна неправильна цифра в ІПН або в номері телефону може послужити причиною відмови.
Необхідно заповнювати анкету чесно і повністю. Не варто перебільшувати свої доходи. МФО все одно все перевірить і, якщо дані не співпадуть, — рішення буде негативним.
За можливості варто користуватися системами BankID і Дія для ідентифікації особи — це збільшить рівень довіри з боку компанії.
Не можна використовувати чужу картку/документи/номер телефону для оформлення кредиту. У разі шахрайства можна назавжди потрапити в чорний список.
За можливості необхідно погасити борги в інших компаніях. Це збільшить шанси на отримання кредиту. При цьому треба пам'ятати, що МФО менш вимогливо ставляться до кредитної історії, ніж банки і видають кредити навіть з простроченням.
За допомогою мікрофінансових сервісів можна отримати гроші на всі випадки життя без пояснення причин і підтвердження доходів. Це дуже зручно, коли потрібно вирішити фінансові проблеми тут і зараз.
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Де можна отримати позику без відмови
В Україні найбільш лояльні умови кредитування пропонують позичальникам мікрофінансові компанії. На відміну від банків, вони не вимагають офіційного працевлаштування та довідки про доходи. У МФО можна отримати гроші онлайн:
- з простроченням;
- на будь-які цілі;
- в будь-який час;
- на невелику суму і короткий термін;
- без дзвінків і зайвих перевірок;
- незалежно від місця роботи;
- без регулярного доходу;
- без поручителів і застави.
Для оформлення мікрокредиту не доведеться особисто відвідувати відділення компанії, заповнювати довгі анкети і годинами чекати рішення щодо кредиту. Заявка обробляється автоматично. Людина отримає відповідь і зможе отримати гроші вже через 15 хвилин після звернення.
До топових компаній України, що пропонують населенню швидкі позики, належить сервіс Мілоан. МФО працює на ринку близько 5 років і надає кредити за вигідними умовами. Нові та постійні позичальники можуть отримати тут кредит на суму від 500 до 15000 гривень — без підтвердження доходів і дзвінків родичам. Доступний термін користування позикою — від 1 до 30 днів. Все, що потрібно для отримання кредиту, — зайти на сайт компанії і подати заявку. З документів знадобиться тільки паспорт та ІПН. Новим клієнтам кошти видають під 0,01% в день, постійним — під 1,2-1,9%.
Як підвищити шанси на отримання кредиту
Варто вказувати тільки достовірні дані при заповненні реєстраційної форми. Одна неправильна цифра в ІПН або в номері телефону може послужити причиною відмови.
Необхідно заповнювати анкету чесно і повністю. Не варто перебільшувати свої доходи. МФО все одно все перевірить і, якщо дані не співпадуть, — рішення буде негативним.
За можливості варто користуватися системами BankID і Дія для ідентифікації особи — це збільшить рівень довіри з боку компанії.
Не можна використовувати чужу картку/документи/номер телефону для оформлення кредиту. У разі шахрайства можна назавжди потрапити в чорний список.
За можливості необхідно погасити борги в інших компаніях. Це збільшить шанси на отримання кредиту. При цьому треба пам'ятати, що МФО менш вимогливо ставляться до кредитної історії, ніж банки і видають кредити навіть з простроченням.
За допомогою мікрофінансових сервісів можна отримати гроші на всі випадки життя без пояснення причин і підтвердження доходів. Це дуже зручно, коли потрібно вирішити фінансові проблеми тут і зараз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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