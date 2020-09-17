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На «Ягодині» затримали працівників посольства України, які вивозили багато золота і валюти

На «Ягодині» затримали працівників посольства України, які вивозили багато золота і валюти
Двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.
Про це повідомив повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй фейсбук-сторінці.

Міністр закордонних справ зазначив, що обох співробітників негайно відкликали із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. Також проти них відкривають розслідування.

«Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення.

МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи», - пише Дмитро Кулеба.

Із відкритих джерел відомо, що співробітників посольства затримали митники на посту «Ягодин», що на Волині.

На «Ягодині» затримали працівників посольства України, які вивозили багато золота і валюти

На «Ягодині» затримали працівників посольства України, які вивозили багато золота і валюти

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Теги: Волинь, Ягодин, контрабанда, посольство, Дмитро Кулеба
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