На «Ягодині» затримали працівників посольства України, які вивозили багато золота і валюти
Сьогодні, 11:17
Двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.
Про це повідомив повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй фейсбук-сторінці.
Міністр закордонних справ зазначив, що обох співробітників негайно відкликали із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. Також проти них відкривають розслідування.
«Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення.
МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи», - пише Дмитро Кулеба.
Із відкритих джерел відомо, що співробітників посольства затримали митники на посту «Ягодин», що на Волині.
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Про це повідомив повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй фейсбук-сторінці.
Міністр закордонних справ зазначив, що обох співробітників негайно відкликали із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. Також проти них відкривають розслідування.
«Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення.
МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи», - пише Дмитро Кулеба.
Із відкритих джерел відомо, що співробітників посольства затримали митники на посту «Ягодин», що на Волині.
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