На «Ягодині» затримали працівників посольства України, які вивозили багато золота і валюти



Про це Дмитро Кулеба на своїй фейсбук-сторінці.



Міністр закордонних справ зазначив, що обох співробітників негайно відкликали із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. Також проти них відкривають розслідування.



«Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення.



МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи», - пише Дмитро Кулеба.



Із відкритих джерел відомо, що співробітників посольства затримали митники на посту «Ягодин», що на Волині.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.Про це повідомив повідомив міністр закордонних справ Українина своїй фейсбук-сторінці.Міністр закордонних справ зазначив, що обох співробітників негайно відкликали із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. Також проти них відкривають розслідування.«Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення.МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи», - пише Дмитро Кулеба.Із відкритих джерел відомо, що співробітників посольства затримали митники на посту «Ягодин», що на Волині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію