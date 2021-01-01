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На Волині два товариші врятували з пожежі жінку

На Волині два товариші врятували з пожежі жінку
Стали відомі подробиці пожежі у Володимирі, у якій з вогню рятували 56-річну жінку.

Нагадаємо, що 28 лютого близько 13-ої години трапилася пожежа в цегляній господарській будівлі на вулиці Цинкаловського у місті Володимирі-Волинському, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Інформують, що дим з вікна будівлі помітили товариші – рятувальник Віталій Шило та військовослужбовець Віталій Крутій, – які якраз ішли вулицею. І хоча чоловіки не перебували того дня на службі, пройти повз вони не могли.

Начальник варти 7-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського Віталій Шило найперше зателефонував на 101 й повідомив про пожежу колегам, а тоді разом з Віталієм Крутієм кинувся до будівлі, щоб переконатися, чи немає там людей.

Уже за кілька хвилин чоловіки виявили в задимленій кімнаті жінку й винесли її на свіже повітря.

Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 13:25, а уже за дві хвилини до місця події прибула чергова варта працівників 7-ої державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області.

З’ясувалося, що вогонь охопив хатні речі й підлогу. О 13:30 рятувальники локалізували загорання, о 13:32 – ліквідували.

Внаслідок пожежі вогонь знищив підлогу на площі 6 метрів квадратних та хатні речі. Життя 56-річної жінки було врятовано. Медики доправили її до відділення детоксикації лікарні для встановлення діагнозу.

За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем потерпілої.

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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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