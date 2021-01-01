На Волині визначили кращих вчителів і директорів шкіл. СПИСОК
Сьогодні, 12:15
На Волині визначили кращих керівників навчальних закладів та вчителів математики, української мови і літератури та трудового навчання.
Кращими директорами шкіл на Волині стали:
І місце - керівник луцького НВК № 9 Олександр Дубина,
ІІ місце - директор школи с. Гірники Олександр Ковч, директорка школи с. Зимне Юлія Степанюк,
ІІІ місце - директорка школи с. Піддубці Лілія Купіч, директор ліцею с. Люб’язь Микола Кух, директорка Дубівської школи Олена Балецька.
Вони отримали перемогу у номінації “Керівник закладу освіти” регіонального туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року 2021”.
Загалом в конкурсі взяло участь 39 керівників навчальних закладів.
“Протягом останнього тижня у нашій школі проводились професійні випробування. Одного дня дали завдання за дві години підготувати управлінський практикум і представити стратегію розвитку навчального закладу. Іншого дня - провести педраду із застосуванням інноваційних ідей. Були й інші управлінські завдання. Приємно, що наша звичайна загальноосвітня школа отримала таке визнання”, - прокоментувала результати конкурсу директорка школи с. Піддубці Лілія Купіч.
Також цього року визначали кращих вчителів математики, української мови і літератури та трудового навчання. Перемогу в обласному турі отримали:
- у номінації «Трудове навчання»: Тетяна Мазур, учителька луцького ліцею № 27,
- у номінації «Математика»: Ірина Жаловага, учителька гімназії м. Горохів,
- у номінації «Українська мова та література»: Ольга Костюк, учителька луцького НВК № 9.
Переможці візьмуть участь у всеукраїнському етапі конкурсу, який відбудеться у квітні в Києві.
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Кращими директорами шкіл на Волині стали:
І місце - керівник луцького НВК № 9 Олександр Дубина,
ІІ місце - директор школи с. Гірники Олександр Ковч, директорка школи с. Зимне Юлія Степанюк,
ІІІ місце - директорка школи с. Піддубці Лілія Купіч, директор ліцею с. Люб’язь Микола Кух, директорка Дубівської школи Олена Балецька.
Вони отримали перемогу у номінації “Керівник закладу освіти” регіонального туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року 2021”.
Загалом в конкурсі взяло участь 39 керівників навчальних закладів.
“Протягом останнього тижня у нашій школі проводились професійні випробування. Одного дня дали завдання за дві години підготувати управлінський практикум і представити стратегію розвитку навчального закладу. Іншого дня - провести педраду із застосуванням інноваційних ідей. Були й інші управлінські завдання. Приємно, що наша звичайна загальноосвітня школа отримала таке визнання”, - прокоментувала результати конкурсу директорка школи с. Піддубці Лілія Купіч.
Також цього року визначали кращих вчителів математики, української мови і літератури та трудового навчання. Перемогу в обласному турі отримали:
- у номінації «Трудове навчання»: Тетяна Мазур, учителька луцького ліцею № 27,
- у номінації «Математика»: Ірина Жаловага, учителька гімназії м. Горохів,
- у номінації «Українська мова та література»: Ольга Костюк, учителька луцького НВК № 9.
Переможці візьмуть участь у всеукраїнському етапі конкурсу, який відбудеться у квітні в Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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