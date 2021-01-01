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На Волині визначили кращих вчителів і директорів шкіл. СПИСОК

На Волині визначили кращих вчителів і директорів шкіл. СПИСОК
На Волині визначили кращих керівників навчальних закладів та вчителів математики, української мови і літератури та трудового навчання.

Кращими директорами шкіл на Волині стали:

І місце - керівник луцького НВК № 9 Олександр Дубина,

ІІ місце - директор школи с. Гірники Олександр Ковч, директорка школи с. Зимне Юлія Степанюк,

ІІІ місце - директорка школи с. Піддубці Лілія Купіч, директор ліцею с. Люб’язь Микола Кух, директорка Дубівської школи Олена Балецька.

Вони отримали перемогу у номінації “Керівник закладу освіти” регіонального туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року 2021”.

Загалом в конкурсі взяло участь 39 керівників навчальних закладів.

“Протягом останнього тижня у нашій школі проводились професійні випробування. Одного дня дали завдання за дві години підготувати управлінський практикум і представити стратегію розвитку навчального закладу. Іншого дня - провести педраду із застосуванням інноваційних ідей. Були й інші управлінські завдання. Приємно, що наша звичайна загальноосвітня школа отримала таке визнання”, - прокоментувала результати конкурсу директорка школи с. Піддубці Лілія Купіч.
Лілія Купіч та Петро Олешко - директор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти
Лілія Купіч та Петро Олешко - директор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти
Олександр Дубина - переможець конкурсу у номінації “Керівник навчального закладу”
Олександр Дубина - переможець конкурсу у номінації “Керівник навчального закладу”

Також цього року визначали кращих вчителів математики, української мови і літератури та трудового навчання. Перемогу в обласному турі отримали:

- у номінації «Трудове навчання»: Тетяна Мазур, учителька луцького ліцею № 27,
- у номінації «Математика»: Ірина Жаловага, учителька гімназії м. Горохів,
- у номінації «Українська мова та література»: Ольга Костюк, учителька луцького НВК № 9.

Переможці візьмуть участь у всеукраїнському етапі конкурсу, який відбудеться у квітні в Києві.
На Волині визначили кращих вчителів і директорів шкіл. СПИСОК

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Теги: кращі директори, вчителі, Волинь, конкурс
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