На Волині визначили кращих вчителів і директорів шкіл. СПИСОК

Лілія Купіч та Петро Олешко - директор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

Олександр Дубина - переможець конкурсу у номінації “Керівник навчального закладу”

На Волині визначили кращих керівників навчальних закладів та вчителів математики, української мови і літератури та трудового навчання.Кращими директорами шкіл на Волині стали:І місце - керівник луцького НВК № 9ІІ місце - директор школи с. Гірники, директорка школи с. ЗимнеІІІ місце - директорка школи с. Піддубці, директор ліцею с. Люб’язь, директорка Дубівської школиВони отримали перемогу у номінації “Керівник закладу освіти” регіонального туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року 2021”.Загалом в конкурсі взяло участь 39 керівників навчальних закладів.“Протягом останнього тижня у нашій школі проводились професійні випробування. Одного дня дали завдання за дві години підготувати управлінський практикум і представити стратегію розвитку навчального закладу. Іншого дня - провести педраду із застосуванням інноваційних ідей. Були й інші управлінські завдання. Приємно, що наша звичайна загальноосвітня школа отримала таке визнання”, - прокоментувала результати конкурсу директорка школи с. Піддубці Лілія Купіч.Також цього року визначали кращих вчителів математики, української мови і літератури та трудового навчання. Перемогу в обласному турі отримали:- у номінації «Трудове навчання»:, учителька луцького ліцею № 27,- у номінації «Математика»:, учителька гімназії м. Горохів,- у номінації «Українська мова та література»:, учителька луцького НВК № 9.Переможці візьмуть участь у всеукраїнському етапі конкурсу, який відбудеться у квітні в Києві.