У Ковелі знайшли підлітка із Сум, який пішов з дому

Антона Сальникова із Сум, який пішов з дому.



Про це для Інформаційного агентства ВолиньPost повідомив волонтер пошуково-рятувального загону SARVA.



Хлопець перебував у Луцьку. Поліцейські знайшли його у Ковелі.



Нагадаємо, 25 лютого у період часу з 1:30 до 7 ранку

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