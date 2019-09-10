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У Ковелі знайшли підлітка із Сум, який пішов з дому

У Ковелі знайшли підлітка із Сум, який пішов з дому
У місті Ковелі знайшли 16-річного Антона Сальникова із Сум, який пішов з дому.

Про це для Інформаційного агентства ВолиньPost повідомив волонтер пошуково-рятувального загону SARVA.

Хлопець перебував у Луцьку. Поліцейські знайшли його у Ковелі.

Нагадаємо, 25 лютого у період часу з 1:30 до 7 ранку юнак пішов з дому і не повернувся. Правоохоронці зазначили, що Антон Сальников може бути у Луцьку та просили повідомити про його місце перебування.

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Теги: Ковель, Луцьк, Суми, поліція, знайшли
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