У Ковелі знайшли підлітка із Сум, який пішов з дому
Сьогодні, 12:25
У місті Ковелі знайшли 16-річного Антона Сальникова із Сум, який пішов з дому.
Про це для Інформаційного агентства ВолиньPost повідомив волонтер пошуково-рятувального загону SARVA.
Хлопець перебував у Луцьку. Поліцейські знайшли його у Ковелі.
Нагадаємо, 25 лютого у період часу з 1:30 до 7 ранку юнак пішов з дому і не повернувся. Правоохоронці зазначили, що Антон Сальников може бути у Луцьку та просили повідомити про його місце перебування.
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Про це для Інформаційного агентства ВолиньPost повідомив волонтер пошуково-рятувального загону SARVA.
Хлопець перебував у Луцьку. Поліцейські знайшли його у Ковелі.
Нагадаємо, 25 лютого у період часу з 1:30 до 7 ранку юнак пішов з дому і не повернувся. Правоохоронці зазначили, що Антон Сальников може бути у Луцьку та просили повідомити про його місце перебування.
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