Поліщук похвалив посадовців, яких раніше позбавив премій через погану роботу в негоду

Ігор Поліщук відзначив позитивні зміни у роботі двох посадовців, які раніше залишилися без премій через неефективну роботу.



Про це йшлося у вівторок, 2 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Нагадаємо, уночі 26 січня у Луцьку випала чимала кількість снігу, тож виникли труднощі із розчищенням тротуарів та автошляхів. Уже зранку мер міста



Згодом стало відомо, що директору департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколі Осіюку зменшили розмір преміювання на 40% від встановленого за січень 2021 року.



Позбавили премії повністю виконувача обов'язків директора Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства “Луцькспецкомунтранс” Володимира Марценюка за січень 2021 року.

Однак уже 2 лютого Ігор Поліщук подякував підлеглим за роботу, зазначивши, що місто непогано впоралося зі значною кількістю снігу, що випала у негоду.



«Хочу позитивно відзначити роботу Миколи Осіюка та Володимира Марценюка, які, скажімо так, на мою думку, попрацювали досить непогано. Тому що була залучена колосальна кількість техніки як на безоплатних умовах, так і на платних умовах», - зазначив міський голова.

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