вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліщук похвалив посадовців, яких раніше позбавив премій через погану роботу в негоду

Поліщук похвалив посадовців, яких раніше позбавив премій через погану роботу в негоду
Міський голова Луцька Ігор Поліщук відзначив позитивні зміни у роботі двох посадовців, які раніше залишилися без премій через неефективну роботу.

Про це йшлося у вівторок, 2 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Нагадаємо, уночі 26 січня у Луцьку випала чимала кількість снігу, тож виникли труднощі із розчищенням тротуарів та автошляхів. Уже зранку мер міста анонсував про позбавлення премій двох посадовців.

Згодом стало відомо, що директору департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколі Осіюку зменшили розмір преміювання на 40% від встановленого за січень 2021 року.

Позбавили премії повністю виконувача обов'язків директора Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства “Луцькспецкомунтранс” Володимира Марценюка за січень 2021 року.
Однак уже 2 лютого Ігор Поліщук подякував підлеглим за роботу, зазначивши, що місто непогано впоралося зі значною кількістю снігу, що випала у негоду.

«Хочу позитивно відзначити роботу Миколи Осіюка та Володимира Марценюка, які, скажімо так, на мою думку, попрацювали досить непогано. Тому що була залучена колосальна кількість техніки як на безоплатних умовах, так і на платних умовах», - зазначив міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: премії, посадовці, Поліщук, снігопад
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
ВІТАЛІЯ ЗАРЕМБУ ВІТАЛІЯ
ЗАРЕМБУ друзі вітають з днем народження
Останні новини
Поліщук похвалив посадовців, яких раніше позбавив премій через погану роботу в негоду
Сьогодні, 10:02
Поліція розшукує волинянина, який ухиляється від виконання вироку суду
Сьогодні, 09:57
У Луцьку грозяться розірвати договори з перевізниками, які беруть готівку і не дотримуються графіків руху
Сьогодні, 09:50
У Луцьку школярка намагалась вчинити самогубство, наковтавшись таблеток
Сьогодні, 09:40
У Луцьку керівників «жеків» позбавлять частини премії через погане посипання тротуарів в ожеледицю
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
Один – на 40%, інший – повністю: луцькі посадовці лишилися премій через завалені снігом дороги Один – на 40%, інший – повністю: луцькі посадовці лишилися премій через завалені снігом дороги
27 січень, 17:44
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
25 жовтень, 2018, 16:55
Пустовіт призначив чималі премії своїм заступникам і радникам Пустовіт призначив чималі премії своїм заступникам і радникам
01 серпень, 2018, 16:20
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
01 серпень, 2018, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліщук похвалив посадовців, яких раніше позбавив премій через погану роботу в негоду
Сьогодні, 10:02
 0
Поліція розшукує волинянина, який ухиляється від виконання вироку суду
Сьогодні, 09:57
 0
У Луцьку грозяться розірвати договори з перевізниками, які беруть готівку і не дотримуються графіків руху
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку школярка намагалась вчинити самогубство, наковтавшись таблеток
Сьогодні, 09:40
 0
У Луцьку керівників «жеків» позбавлять частини премії через погане посипання тротуарів в ожеледицю
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8