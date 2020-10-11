Торік у Луцьку 4 діток народилися вдома

У Луцьку у 2020 році четверо діток народилися вдома. Народження трьох із них працівники Луцького міського відділу ДРАЦС зареєстрували.Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Волинській області.До прикладу, за три попередні роки - 2017-2019 - була зареєстрована лише одна дитина, народжена поза закладом охорони здоров’я.Зі слів заступниці начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольги Семенюк, у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я документ, що підтверджує факт народження, видає заклад охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини. Якщо ж такий огляд не проводився, тоді встановлення факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я здійснюється медичною консультаційною комісією, яка утворюється управліннями охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Заявник, а це може бути жінка, яка народила дитину, її чоловік, родичі, представник служби у справах дітей, повинен звернутися із заявою на адресу комісії не пізніше одного тижня з імовірного дня народження дитини поза закладом охорони здоров’я, факт народження якої потребує підтвердження. До заяви додається документ, що посвідчує особу та медичні документи, пов’язані із перебігом вагітності та пологами:-обмінна картка-результати аналізів, ультразвукового дослідження-медичні довідки лікувально-профілактичного закладу про огляд дитини та жінки та інше.За результатами аналізу документів медична консультаційна комісія складає висновок про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини. Після підтвердження факту народження дитини заклад охорони здоров’я, під наглядом якого перебуває дитина, видає заявникові, на підставі висновку комісії, медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.Отже, у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я, державна реєстрація народження проводиться на підставі медичного свідоцтва про народження або висновку медичної консультаційної комісії про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу .За відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації народження є рішення суду про встановлення факту народження.