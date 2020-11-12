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На території мисливських угідь на Волині застрелили червонокнижного лося

На території мисливських угідь на Волині застрелили червонокнижного лося
У Шацькому районі на території мисливських угідь ТЗОВ «Шацького мисливського господарства» біля села Кропивники виявили застреленого лося.

Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.

На місці події працювали спеціаліст Держекоінспекції у Волинській області та громадський інспектор з охорони довкілля, працівники поліції та лісництва.

Екоінспектори складуть акт та нарахують збитки за вбивство тварини. Документи передадуть в правоохоронні органи.

До слова раніше на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» знайшли застрелену вагітну самку лося та дитинча.

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Теги: мисливське угіддя, лось
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