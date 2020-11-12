На території мисливських угідь на Волині застрелили червонокнижного лося





Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.



На місці події працювали спеціаліст Держекоінспекції у Волинській області та громадський інспектор з охорони довкілля, працівники поліції та лісництва.



Екоінспектори складуть акт та нарахують збитки за вбивство тварини. Документи передадуть в правоохоронні органи.



До слова раніше на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» знайшли

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому районі на території мисливських угідь ТЗОВ «Шацького мисливського господарства» біля села Кропивники виявили застреленого лося.Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.На місці події працювали спеціаліст Держекоінспекції у Волинській області та громадський інспектор з охорони довкілля, працівники поліції та лісництва.Екоінспектори складуть акт та нарахують збитки за вбивство тварини. Документи передадуть в правоохоронні органи.До слова раніше на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» знайшли застрелену вагітну самку лося та дитинча

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