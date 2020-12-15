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Весілля під час карантину: на Волині судили власницю бази відпочинку

Весілля під час карантину: на Волині судили власницю бази відпочинку
У Шацькому районному суді розглянули справу щодо порушення вимог карантину.

Відповідну постанову оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень.

05 червня о 23:30 на території бази відпочинку організували весілля та забезпечили роботу закладу з надання послуг громадського харчування без дотриманням умов карантину.

Поліція закрила кримінальне провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

У разі закриття кримінального провадження, але за наявності ознак адміністративного правопорушення, адмінстягнення може бути накладене не пізніше як через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження.

Розгляд справи відкладали через те, що повідомлення про вручення поштового відправлення на час судового засідання на адресу суду не повернулось. Пізніше до суду подали заяву про надання можливості адвоката ознайомитись з матеріалами справи.

Зрештою, суд постановив провадження у справі щодо притягнення її до адміністративної відповідальності закрити у зв`язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

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Теги: весілля, ресторан, карантин
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