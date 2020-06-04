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У Луцьку шукають перевізників на два маршрути, серед них – новий

У Луцьку шукають перевізників на два маршрути, серед них – новий
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за двома маршрутами – №23 та №23а.

Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов зазначив, що раніше оголошували конкурс на перевезення за маршрутом №23, однак ніхто так і не подав документи, тож маршрут вирішили дещо змінити.

У прямому напрямку шлях пролягатиме такими вулицями: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Карпенка-Карого, Задворецька, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, (Шота Руставелі) с. Рованці

У зворотному напрямку: с. Рованці (Шота Руставелі), Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Карпенка-Карого, Конякіна (місця міжзмінного відстою на вул. Шота Руставелі, у с. Рованці (церква) та на вул. Конякіна на території КРЦ «Адреналін Сіті»).

До проведення конкурсу та визначення перевізника за маршрутом №23 призначили тимчасового перевізника — ТОВ «АТП-Луцьк».

Окрім того, відкриють й новий маршрут №23а, який сполучатиме Рованці та «Адреналін-Сіті», тому тут також шукають перевізника. Шлях за маршрутом у прямому напрямку пролягатиме: Конякіна, Карпенка-Карого, Перемоги, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, (Шота Руставелі) с. Рованці.

У зворотному напрямку: с.Рованці (Шота Руставелі), Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна (місця міжзмінного відстою на вул. Шота Руставелі, у с. Рованці (церква) та на вул. Конякіна на території КРЦ «Адреналін Сіті»).

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Теги: Луцьк, перевізники, маршрути, варте уваги
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