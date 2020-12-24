У Луцьку пропонують ввести спеціальний квиток для пасажирів, які платять готівкою
Сьогодні, 11:02
У Луцьку пропонують запровадити спеціальний квиток, який видаватимуть пасажирам, що здійснюють розрахунок за перевезення готівкою.
Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що станом на сьогодні майже всі перевізники не виконують умови договорів, зокрема водії маршруток беруть готівку, а перевізники не вживають заходів задля зменшення обігу коштів. Після заключення договорів задля проведення контролю за оплатою проїзду працівниками ЛПЕ (окрім «Санрайзу») певні зрушення є: за 2 березня провели валідацію в маршрутках більше 109 тисяч, тоді як на початку лютого – 87 тисяч пасажирів.
Своєю чергою, член виконкому Олександр Серватович запропонував випустити спеціальний квиток для людей, котрі розраховуються готівкою в громадському транспорті, запропонувавши за нього вдвічі більшу ціну.
Серед порушень – на маршрути виходить значно менше транспортних засобів, аніж було заявлено – із 162-165 у кращому випадку їздять 155 автобусів, водії не доїжджають на кінцеві зупинки, немає транспорту у ранкові та вечірні години тощо.
За порушення перевізникам видали 46 приписів, тож вони доповідатимуть під час наступного засідання виконкому.
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Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що станом на сьогодні майже всі перевізники не виконують умови договорів, зокрема водії маршруток беруть готівку, а перевізники не вживають заходів задля зменшення обігу коштів. Після заключення договорів задля проведення контролю за оплатою проїзду працівниками ЛПЕ (окрім «Санрайзу») певні зрушення є: за 2 березня провели валідацію в маршрутках більше 109 тисяч, тоді як на початку лютого – 87 тисяч пасажирів.
Своєю чергою, член виконкому Олександр Серватович запропонував випустити спеціальний квиток для людей, котрі розраховуються готівкою в громадському транспорті, запропонувавши за нього вдвічі більшу ціну.
Серед порушень – на маршрути виходить значно менше транспортних засобів, аніж було заявлено – із 162-165 у кращому випадку їздять 155 автобусів, водії не доїжджають на кінцеві зупинки, немає транспорту у ранкові та вечірні години тощо.
За порушення перевізникам видали 46 приписів, тож вони доповідатимуть під час наступного засідання виконкому.
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