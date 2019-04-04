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Волинські військові отримали квартири в луцьких новобудовах

Волинські військові отримали квартири в луцьких новобудовах
Військовослужбовцям надали службові квартири у Луцьку на проспекті Перемоги, вулиці Рівненській та вулиці Глушець.

Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта зазначив, що квартири збудовані за кошти Міноборони України та належать міністерству. Загалом у будинках передбачили 38 службових квартир.

Так, двокімнатні квартири отримали: Бондаренко Олег (житлова площа – 33,4 «квадрати»), Цепло Володимир (33,5 «квадратів»), Умриш Віталій (33,4 «квадрати»), Прокуда Василь (28,4 «квадрати»), Філіпов Олександр (28,4 «квадрати»), Синельник Анатолій (34,6 «квадрати»), Мінченко Сергій (34,8 кв. м), Чемний Михайло (34,5 кв. м) та Березняк Олег (34,7 кв. м).

Трикімнатні квартири виділили: Телюку Олександру (житлова площа – 45,3 кв. м), Самаруку Миколі (45,5 кв. м), Курилу Олександру (45,2 кв. м).

Однокімнатну квартиру виділили Андрію Вдовіцину (житлова площа – 17,6 квадратних метрів).

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Теги: квартири, військові, Луцьк, новобудова
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