Волинські військові отримали квартири в луцьких новобудовах





Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта зазначив, що квартири збудовані за кошти Міноборони України та належать міністерству. Загалом у будинках передбачили 38 службових квартир.



Так, двокімнатні квартири отримали: Бондаренко Олег (житлова площа – 33,4 «квадрати»), Цепло Володимир (33,5 «квадратів»), Умриш Віталій (33,4 «квадрати»), Прокуда Василь (28,4 «квадрати»), Філіпов Олександр (28,4 «квадрати»), Синельник Анатолій (34,6 «квадрати»), Мінченко Сергій (34,8 кв. м), Чемний Михайло (34,5 кв. м) та Березняк Олег (34,7 кв. м).



Трикімнатні квартири виділили: Телюку Олександру (житлова площа – 45,3 кв. м), Самаруку Миколі (45,5 кв. м), Курилу Олександру (45,2 кв. м).



Однокімнатну квартиру виділили Андрію Вдовіцину (житлова площа – 17,6 квадратних метрів).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовцям надали службові квартири у Луцьку на проспекті Перемоги, вулиці Рівненській та вулиці Глушець.Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарствазазначив, що квартири збудовані за кошти Міноборони України та належать міністерству. Загалом у будинках передбачили 38 службових квартир.Так, двокімнатні квартири отримали:(житлова площа – 33,4 «квадрати»),(33,5 «квадратів»),(33,4 «квадрати»),(28,4 «квадрати»),(28,4 «квадрати»),(34,6 «квадрати»),(34,8 кв. м),(34,5 кв. м) та(34,7 кв. м).Трикімнатні квартири виділили:(житлова площа – 45,3 кв. м),(45,5 кв. м),(45,2 кв. м).Однокімнатну квартиру виділили(житлова площа – 17,6 квадратних метрів).

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