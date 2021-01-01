Відомий архітектор Тарас Рабан помер внаслідок ускладнень коронавірусу
Сьогодні, 11:45
Луцький архітектор, колишній директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Тарас Рабан помер внаслідок ускладнень коронавірусу.
Про це стало відомо у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
«Кандидат до складу містобудівної ради Тарас Рабан не зміг вистояти в особистому протистоянні з ковідом. З великим жалем хочу констатувати, що ми не можемо розраховувати на той величезний досвід і його навіть немає чим компенсувати», - зазначив начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз.
Тож у Луцьку ухвалили рішення виключити Тараса Рабана зі складу архітектурно-містобудівної ради.
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Про це стало відомо у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
«Кандидат до складу містобудівної ради Тарас Рабан не зміг вистояти в особистому протистоянні з ковідом. З великим жалем хочу констатувати, що ми не можемо розраховувати на той величезний досвід і його навіть немає чим компенсувати», - зазначив начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз.
Тож у Луцьку ухвалили рішення виключити Тараса Рабана зі складу архітектурно-містобудівної ради.
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