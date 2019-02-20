У Луцьку будівельникам підвищили зарплати

У Луцьку встановили новий розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об’єктів.Про це йшлося у середу, 3 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Так, розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва у 2021 році на стадії розроблення проектної документації має бути не нижчим, аніж 10 628,39 гривень. Середня заробітна плата за 2020 рік в цілому в Україні склала 11 591 гривні, а згідно з прогнозом економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 номінальна середньомісячна заробітна плата працівників (брутто) має скласти 13 632 гривні.Враховуючи, що Волинська область є прикордонною, управління капітального будівництва запропонувало граничний розмір кошторисної заробітної плати на 2021 рік при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів місцевого бюджету, у розмірі 13 600 гривень на місяць, що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8. В управлінні вважають, що це сприятиме отриманню конкурентної заробітної плати і зменшить відтік кваліфікованих працівників будівельної галузі за кордон.Нагадаємо, торік будівельникам підвищили зарплати до 12,3 тисячі гривень.