Краса неймовірна: у Луцьку стартувала масштабна виставка тюльпанів та інших квітів. ФОТО
Сьогодні, 13:55
На вулиці Рівненській, 18 а, (село Струмівка, «Сад+Город») стартувала масштабна виставка-продаж весняних квітів, головний акцент – на неймовірному різноманітті тюльпанів. Тут їх, як кажуть, до кольОру, до вибОру.
Квіткове дійство стартувало сьогодні, 3 березня, й триватиме до 5 березня включно щоденно з 10 до 19 години.
Вже другий рік поспіль виставку-продаж організовує власник компанії «Лілі-Лайн», відомої на Волині насамперед через масштабний фестиваль «Волинська Голландія», Олександр Подзізей та його колектив.
Для гостей організатори приготували безліч квіткових композицій, цікавих фотозон, а також локації, де можна посмакувати кавою чи придбати вироби з меду.
Директорка з виробництва Тетяна Пашковська розповіла, що цьогоріч для весняного сезону загалом садили 86 сортів тюльпанів. Більшість із них можна купити під час виставки-продажу. Є у асортименті і новинки, які поки мало хто в Україні вирощує. Серед ексклюзиву – 4 сорти так званих «попугайних» тюльпанів.
Окрім того, тут – гіацинти, примули, нарциси, каланхое тощо. Компанія має власний тепличний комплекс, тож різноманіття квітів та інших рослин на виставці – чимале.
Для того, аби купити бажані квіти, не треба буде чекати завершення виставки. Вже з першого дня до продажу тут доступний весь асортимент, зокрема – тюльпани з цибулиною, у композиціях, у горщику, у зрізі тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Квіткове дійство стартувало сьогодні, 3 березня, й триватиме до 5 березня включно щоденно з 10 до 19 години.
Вже другий рік поспіль виставку-продаж організовує власник компанії «Лілі-Лайн», відомої на Волині насамперед через масштабний фестиваль «Волинська Голландія», Олександр Подзізей та його колектив.
Для гостей організатори приготували безліч квіткових композицій, цікавих фотозон, а також локації, де можна посмакувати кавою чи придбати вироби з меду.
Директорка з виробництва Тетяна Пашковська розповіла, що цьогоріч для весняного сезону загалом садили 86 сортів тюльпанів. Більшість із них можна купити під час виставки-продажу. Є у асортименті і новинки, які поки мало хто в Україні вирощує. Серед ексклюзиву – 4 сорти так званих «попугайних» тюльпанів.
Окрім того, тут – гіацинти, примули, нарциси, каланхое тощо. Компанія має власний тепличний комплекс, тож різноманіття квітів та інших рослин на виставці – чимале.
Для того, аби купити бажані квіти, не треба буде чекати завершення виставки. Вже з першого дня до продажу тут доступний весь асортимент, зокрема – тюльпани з цибулиною, у композиціях, у горщику, у зрізі тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Двом луцьким прикордонникам виділили двокімнатні квартири
Сьогодні, 14:21
Пересів на пасажирське сидіння: у Луцьку п'яний водій хотів обдурити патрульних. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Краса неймовірна: у Луцьку стартувала масштабна виставка тюльпанів та інших квітів. ФОТО
Сьогодні, 13:55
У місті на Волині – складна епідситуація із Covid-19
Сьогодні, 13:31
В Одесі хлопець випав з вікна 23-го поверху і залишився живим
Сьогодні, 13:12