Краса неймовірна: у Луцьку стартувала масштабна виставка тюльпанів та інших квітів. ФОТО

На вулиці Рівненській, 18 а, (село Струмівка, «Сад+Город») стартувала масштабна виставка-продаж весняних квітів, головний акцент – на неймовірному різноманітті тюльпанів. Тут їх, як кажуть, до кольОру, до вибОру.Квіткове дійство стартувало сьогодні, 3 березня, й триватиме до 5 березня включно щоденно з 10 до 19 години.Вже другий рік поспіль виставку-продаж організовує власник компанії «Лілі-Лайн», відомої на Волині насамперед через масштабний фестиваль «Волинська Голландія»,та його колектив.Для гостей організатори приготували безліч квіткових композицій, цікавих фотозон, а також локації, де можна посмакувати кавою чи придбати вироби з меду.Директорка з виробництварозповіла, що цьогоріч для весняного сезону загалом садили 86 сортів тюльпанів. Більшість із них можна купити під час виставки-продажу. Є у асортименті і новинки, які поки мало хто в Україні вирощує. Серед ексклюзиву – 4 сорти так званих «попугайних» тюльпанів.Окрім того, тут – гіацинти, примули, нарциси, каланхое тощо. Компанія має власний тепличний комплекс, тож різноманіття квітів та інших рослин на виставці – чимале.Для того, аби купити бажані квіти, не треба буде чекати завершення виставки. Вже з першого дня до продажу тут доступний весь асортимент, зокрема – тюльпани з цибулиною, у композиціях, у горщику, у зрізі тощо.