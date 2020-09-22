вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє волинян стали чемпіонами України. ФОТО

Двоє волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Юні волинській спортсмени-легкоатлети стали переможцями Чемпіонату України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкоатлетичного двоборства у приміщенні 2008 р.н. та молодше.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала тренерка Любешівської ДЮСШ Олена Борисюк.

Так, два золота Чемпіонату України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкоатлетичного двоборства у приміщенні 2008 р.н. та молодше вибороли Анна Борисюк і Любомир Формелюк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Волинь, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Сьогодні, 21:21
В Україні запустять е-систему для відстежування прецевлаштування випускників вишів
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 березня
Сьогодні, 20:05
На Волині зупинили вантажівку з контрабандою на понад півтора мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 19:40
У Володимирі за день вакцинували від коронавірусу понад пів сотні медиків
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Волиняни – «срібні» призери чемпіонату України з легкої атлетики. ФОТО Волиняни – «срібні» призери чемпіонату України з легкої атлетики. ФОТО
22 вересень, 2020, 02:14
Волинський спортсмен виборов три золоті медалі чемпіонату України Волинський спортсмен виборов три золоті медалі чемпіонату України
12 вересень, 2020, 07:33
Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО
22 жовтень, 2019, 02:34
Волинянин завоював «срібло» на Кубку Європи Волинянин завоював «срібло» на Кубку Європи
02 березень, 02:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Сьогодні, 21:21
 0
В Україні запустять е-систему для відстежування прецевлаштування випускників вишів
Сьогодні, 20:42
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 березня
Сьогодні, 20:05
 0
На Волині зупинили вантажівку з контрабандою на понад півтора мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
У Володимирі за день вакцинували від коронавірусу понад пів сотні медиків
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8