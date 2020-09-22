Двоє волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Сьогодні, 21:21
Юні волинській спортсмени-легкоатлети стали переможцями Чемпіонату України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкоатлетичного двоборства у приміщенні 2008 р.н. та молодше.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала тренерка Любешівської ДЮСШ Олена Борисюк.
Так, два золота Чемпіонату України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкоатлетичного двоборства у приміщенні 2008 р.н. та молодше вибороли Анна Борисюк і Любомир Формелюк.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала тренерка Любешівської ДЮСШ Олена Борисюк.
Так, два золота Чемпіонату України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкоатлетичного двоборства у приміщенні 2008 р.н. та молодше вибороли Анна Борисюк і Любомир Формелюк.
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