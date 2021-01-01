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У Луцьку мешканці району ЛПЗ вручили подяку двірнику, яка старанно чистила дороги від снігу

У Луцьку мешканці району ЛПЗ вручили подяку двірнику, яка старанно чистила дороги від снігу
У Луцьку мешканці декількох багатоповерхівок мікрорайону ЛПЗ сьогодні, 4 березня, вручили подяку працівниці ЖКП №2 Шереметі Оксані. Інформують, що вона працює двірником і під час великої кількості опадів взимку старанно виконувала свою роботу.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці лучанка Наталя Гуркіна.

"Мешканці Дружби народів 8, 8а, 10, 12 вирішили подякувати Оксані за нелегку працю. Подяку підписало 38 мешканців двору. Могло бути більше, але вже не було місця", - йдеться у дописі.

У Луцьку мешканці району ЛПЗ вручили подяку двірнику, яка старанно чистила дороги від снігу
У Луцьку мешканці району ЛПЗ вручили подяку двірнику, яка старанно чистила дороги від снігу

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Теги: подяка, Луцьк, двірник
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