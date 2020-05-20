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Бійці «Світязя» вирушили на ротацію в зону ООС

Бійці «Світязя» вирушили на ротацію в зону ООС
3 березня до зони проведення Операції Об’єднаних Сил відправились бійці роти поліції особливого призначення «Світязь».

Поліцейські кілька місяців виконуватимуть усі необхідні завдання в небезпечному регіоні. Правоохоронці, які раніше перебували на Сході країни, благополучно повернулися додому, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Удачі, здоров’я та сумлінного виконання обов’язків побажав поліцейським заступник начальника ГУНП в області Сергій Козак.

Бійці «Світязя» вирушили на ротацію в зону ООС
Бійці «Світязя» вирушили на ротацію в зону ООС

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Теги: бійці, Світязь, Волинь, ротація
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