Стало зле у класі: на Волині школярка наковталась пігулок





Про це Інформаційному агентству



Як зазначили у службі, подія сталася 3 березня в одній зі шкіл Любешівського району. Дівчинка випила значну кількість пігулок і їй стало зле у класі. Школярку до Любешівської центральної районної лікарні відвіз директор школи на власному авто. Дівчині надали усю необхідну медичну допомогу.



Інформацію про спробу самогубства підтвердила керівниця сектору ювенальної превенції Інна Остапович.



«Під час перевірки ми виявили, що дитина не перебувала у сумнівних групах у соціальних мережах. У 13-річних дітей змінюється гормональний фон, а, отже, й психіка. І тут мають працювати батьки. Вони повинні спостерігати за своєю дитиною і в разі виникнення непорозуміння звертатися за допомогою до психологів та психотерапевтів, у тому числі і при навчальних закладах», – зазначила посадовиця.



З власних джерел стало відомо, що причиною такого вчинку став булінг у школі зі сторони однокласників.



Як повідомлялося,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині неповнолітня дівчина наковталася пігулок. Її госпіталізували до лікарні.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».Як зазначили у службі, подія сталася 3 березня в одній зі шкіл Любешівського району. Дівчинка випила значну кількість пігулок і їй стало зле у класі. Школярку до Любешівської центральної районної лікарні відвіз директор школи на власному авто. Дівчині надали усю необхідну медичну допомогу.Інформацію про спробу самогубства підтвердила керівниця сектору ювенальної превенції«Під час перевірки ми виявили, що дитина не перебувала у сумнівних групах у соціальних мережах. У 13-річних дітей змінюється гормональний фон, а, отже, й психіка. І тут мають працювати батьки. Вони повинні спостерігати за своєю дитиною і в разі виникнення непорозуміння звертатися за допомогою до психологів та психотерапевтів, у тому числі і при навчальних закладах», – зазначила посадовиця.З власних джерел стало відомо, що причиною такого вчинку став булінг у школі зі сторони однокласників.Як повідомлялося, вчора 13-річна лучанка намагалася вчинити самогубство, наковтавшись таблеток. У понеділок до лікарні доставили неповнолітню дівчину, яка наковталася пігулок та мала порізи на одній руці.

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