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Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 березня
У Волинській області завтра, 5 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликий дощ та мокрий сніг. Місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла.

У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликий дощ та мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 3-5⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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