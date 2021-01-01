Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 5 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликий дощ та мокрий сніг. Місцями ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликий дощ та мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 3-5⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликий дощ та мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 3-5⁰ тепла.
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