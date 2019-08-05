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Златан, Ілай, Рахіль, Меліса: які незвичні імена дають волиняни малюкам у 2021 році

Златан, Ілай, Рахіль, Меліса: які незвичні імена дають волиняни малюкам у 2021 році
У січні 2021 року на Волині зареєстрували народження 879 малюків.

Про це інформує заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк.

Як свідчить статистика, жителі області, реєструючи дитину, частіше користуються звичними для України іменами.

Найпоширеніші імена хлопчиків, якими батьки називали новонароджених волинян: Макар, Арсен, Давид, Даниїл, Дмитро, Матвій, Ілля, Денис, Максим, Назар, Олександр, Данило, Артем, Іван, Роман, Тимофій, Ярослав, Андрій, Владислав.

Незмінними лідерами серед імен дівчаток є Мілана, Емілія, Діана, Меланія, Софія, Поліна, Марія, Аліна, Соломія, Анна, Вікторія, Уляна, Єва, Злата, Богдана, Уляна.

Дехто з батьків вирішив проявити оригінальність у виборі імені для новонародженої дитини.

Серед рідковживаних імен хлопчиків: Ренат, Рувім, Остап, Орест, Устим, Єлисей, Ілай, Нестор, Ноель, Наум, Авель, Самуїл, Ян, Златан, Олівер, Абдулазіз, Фелікс, Йосип, Мурат, Лев, Мартін, Дарій, Мікаель, Лук’ян, Лука, Серафим, Амір, Ельдар, Платон, Авенір, Даміан, Ієремія, Нестор, Кузьма, Фаддей.

Рідковживані імена дівчаток: Варвара, Аделіна, Ілона, Мія, Стефанія, Саміра, Олівія, Орися, Міліна, Ліана, Ніколь, Еріка, Рахіль, Авігея, Росанна, Агнесса, Версавія, Евеліна, Емма, Марта, Данелія, Лія, Сара, Еліна, Божена, Аріна, Меліса, Теона, Таміла, Юстина, Каміла, Іларія, Суламіта.

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Теги: імена, діти, Волинь
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