Була в розшуку з 2016 року: на Чернігівщині затримали жінку, яка вкрала гроші у волинянина





Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



38-річну спритницю розшукали в Чернігівській області працівники кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції.



Жінка перебувала в розшуку за вчинення крадіжки грошових коштів у сумі майже 12 тисяч гривень в жителя села Датинь Ратнівського району.



Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.



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