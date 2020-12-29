Була в розшуку з 2016 року: на Чернігівщині затримали жінку, яка вкрала гроші у волинянина
Сьогодні, 11:06
Поліцейські затримали жінку, яка перебувала у розшуку з 2016 року.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
38-річну спритницю розшукали в Чернігівській області працівники кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції.
Жінка перебувала в розшуку за вчинення крадіжки грошових коштів у сумі майже 12 тисяч гривень в жителя села Датинь Ратнівського району.
Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
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Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
38-річну спритницю розшукали в Чернігівській області працівники кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції.
Жінка перебувала в розшуку за вчинення крадіжки грошових коштів у сумі майже 12 тисяч гривень в жителя села Датинь Ратнівського району.
Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
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