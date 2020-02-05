Яким був Луцьк у 1920-их роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:12
В інтернеті з кожним роком з’являється все більше світлин із минулого Луцька та Волині, які раніше не були відомі загалу. Цього разу дослідникам пощастило відшукати фотографії міста Луцька, які датуються 1920-ми роками.
Цінним джерелом для опису тогочасного міста Луцька є преса та різні статистичні покажчики, з яких, окрім прізвищ посадових осіб, можна дізнатись і про головні локації в місті, - пишуть Волинські новини.
Лучани в ті часи полюбляли відпочивати в міському парку, який знаходився на території сучасного Театрального майдану. Парк був закладений у 1910 році.
У 1920-х роках в Луцьку відбулося кілька важливих подій, які зібрали велику кількість гостей із різних регіонів. У 1924 році в Луцьку відбувся з’їзд лікарів, а пізніше – вчителів середніх шкіл, у червні 1925 року – з’їзд сільської молоді. Заходи проходили на високому рівні.
У місті діяли кінотеатри «Модерн», «Чари». Відпочити можна було в цукернях та кав’ярнях «Регіна», «Цезаре Розаліні», «Італія», «Європейська», «Венеція», а також ресторані «Волинь».
Найпопулярнішими фотосалонами в місті тоді володіли родини із прізвищами Бик, Доссік, Окс, Кройн, Фершко.
Для туристів у місті діяли готелі «Брістоль», «Гранд-Готель», «Пасаж», «Римський», «Варшавський», «Краківський». Діяло чотири міські лазні. Якщо б ви хотіли тоді взяти на прокат велосипед, то це можна було зробити у двох місцях.
Для того, щоб краще уявити, яким був тогочасний Луцьк, пропонуємо до перегляду фотографії, на яких можна побачити вулиці міста, його архітектуру та головні храми.
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Фото з nac.gov.pl
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Цінним джерелом для опису тогочасного міста Луцька є преса та різні статистичні покажчики, з яких, окрім прізвищ посадових осіб, можна дізнатись і про головні локації в місті, - пишуть Волинські новини.
Лучани в ті часи полюбляли відпочивати в міському парку, який знаходився на території сучасного Театрального майдану. Парк був закладений у 1910 році.
У 1920-х роках в Луцьку відбулося кілька важливих подій, які зібрали велику кількість гостей із різних регіонів. У 1924 році в Луцьку відбувся з’їзд лікарів, а пізніше – вчителів середніх шкіл, у червні 1925 року – з’їзд сільської молоді. Заходи проходили на високому рівні.
У місті діяли кінотеатри «Модерн», «Чари». Відпочити можна було в цукернях та кав’ярнях «Регіна», «Цезаре Розаліні», «Італія», «Європейська», «Венеція», а також ресторані «Волинь».
Найпопулярнішими фотосалонами в місті тоді володіли родини із прізвищами Бик, Доссік, Окс, Кройн, Фершко.
Для туристів у місті діяли готелі «Брістоль», «Гранд-Готель», «Пасаж», «Римський», «Варшавський», «Краківський». Діяло чотири міські лазні. Якщо б ви хотіли тоді взяти на прокат велосипед, то це можна було зробити у двох місцях.
Для того, щоб краще уявити, яким був тогочасний Луцьк, пропонуємо до перегляду фотографії, на яких можна побачити вулиці міста, його архітектуру та головні храми.
Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО
Фото з nac.gov.pl
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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