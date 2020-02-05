Яким був Луцьк у 1920-их роках. РЕТРОФОТО





Цінним джерелом для опису тогочасного міста Луцька є преса та різні статистичні покажчики, з яких, окрім прізвищ посадових осіб, можна дізнатись і про головні локації в місті, - пишуть



Лучани в ті часи полюбляли відпочивати в міському парку, який знаходився на території сучасного Театрального майдану. Парк був закладений у 1910 році.



У 1920-х роках в Луцьку відбулося кілька важливих подій, які зібрали велику кількість гостей із різних регіонів. У 1924 році в Луцьку відбувся з’їзд лікарів, а пізніше – вчителів середніх шкіл, у червні 1925 року – з’їзд сільської молоді. Заходи проходили на високому рівні.



У місті діяли кінотеатри «Модерн», «Чари». Відпочити можна було в цукернях та кав’ярнях «Регіна», «Цезаре Розаліні», «Італія», «Європейська», «Венеція», а також ресторані «Волинь».



Найпопулярнішими фотосалонами в місті тоді володіли родини із прізвищами Бик, Доссік, Окс, Кройн, Фершко.



Для туристів у місті діяли готелі «Брістоль», «Гранд-Готель», «Пасаж», «Римський», «Варшавський», «Краківський». Діяло чотири міські лазні. Якщо б ви хотіли тоді взяти на прокат велосипед, то це можна було зробити у двох місцях.



Для того, щоб краще уявити, яким був тогочасний Луцьк, пропонуємо до перегляду фотографії, на яких можна побачити вулиці міста, його архітектуру та головні храми.



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО



Фото з nac.gov.pl





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