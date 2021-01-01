Розповіли, скільки волинян у 2021 році змінили ім'я по батькові
Сьогодні, 16:16
Двоє мешканців Волині у 2021 році змінили по батькові, ще 5 осіб подали відповідну заяву до відділів ДРАЦС.
Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області.
"Семеро мешканців Волині у 2021 році виявили бажання змінити своє ім’я (по батькові). Станом на 18 лютого цього року дві заяви про зміну по батькові уже зареєстрували у відділах ДРАЦС області. Ще 5 чекають на реєстрацію. За загальним правилом, термін розгляду заяви про зміну імені (по батькові) - до 3 місяців", - зазначає начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м.Львів) Тарас Грень.
З його слів, відмова у наданні дозволу на зміну імені (по
батькові) здійснюється з наступних підстав:
-перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;
-наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
-офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
-подання заявником неправдивих відомостей.
Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути оскаржена у суді.
Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, власне ім'я, та (або) по батькові.
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Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області.
"Семеро мешканців Волині у 2021 році виявили бажання змінити своє ім’я (по батькові). Станом на 18 лютого цього року дві заяви про зміну по батькові уже зареєстрували у відділах ДРАЦС області. Ще 5 чекають на реєстрацію. За загальним правилом, термін розгляду заяви про зміну імені (по батькові) - до 3 місяців", - зазначає начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м.Львів) Тарас Грень.
З його слів, відмова у наданні дозволу на зміну імені (по
батькові) здійснюється з наступних підстав:
-перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;
-наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
-офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
-подання заявником неправдивих відомостей.
Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути оскаржена у суді.
Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, власне ім'я, та (або) по батькові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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