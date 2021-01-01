Розповіли, скільки волинян у 2021 році змінили ім'я по батькові

Двоє мешканців Волині у 2021 році змінили по батькові, ще 5 осіб подали відповідну заяву до відділів ДРАЦС.Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області."Семеро мешканців Волині у 2021 році виявили бажання змінити своє ім’я (по батькові). Станом на 18 лютого цього року дві заяви про зміну по батькові уже зареєстрували у відділах ДРАЦС області. Ще 5 чекають на реєстрацію. За загальним правилом, термін розгляду заяви про зміну імені (по батькові) - до 3 місяців", - зазначає начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Львів) Тарас Грень.З його слів, відмова у наданні дозволу на зміну імені (побатькові) здійснюється з наступних підстав:-перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;-наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;-офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;-подання заявником неправдивих відомостей.Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути оскаржена у суді.Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, власне ім'я, та (або) по батькові.