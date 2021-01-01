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Розповіли, скільки волинян у 2021 році змінили ім'я по батькові

Розповіли, скільки волинян у 2021 році змінили ім'я по батькові
Двоє мешканців Волині у 2021 році змінили по батькові, ще 5 осіб подали відповідну заяву до відділів ДРАЦС.

Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області.

"Семеро мешканців Волині у 2021 році виявили бажання змінити своє ім’я (по батькові). Станом на 18 лютого цього року дві заяви про зміну по батькові уже зареєстрували у відділах ДРАЦС області. Ще 5 чекають на реєстрацію. За загальним правилом, термін розгляду заяви про зміну імені (по батькові) - до 3 місяців", - зазначає начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м.Львів) Тарас Грень.

З його слів, відмова у наданні дозволу на зміну імені (по
батькові) здійснюється з наступних підстав:

-перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;
-наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
-офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
-подання заявником неправдивих відомостей.

Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути оскаржена у суді.

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, власне ім'я, та (або) по батькові.

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Теги: зміна, по батькові, Волинь
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