Барбер з Луцька заспівав на «Голосі країни». ФОТО
Сьогодні, 09:46
Лучанин Роман Вознюк став учасником шоу "Голос країни", яке транслюється на каналі 1+1.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці проєкту.
Роман Вознюк працює барбером, але все життя мріяв стати музикантом.
Хлопець прийшов на «Голос країни», щоб знайти своїх слухачів та довести собі, що музика – це його покликання.
Волинянин заспівав пісню британського співака Тома Одела "Another love". З перших секунд виконання Роман зачарував Тіну Кароль та Дмитра Монатика. В підсумку Роман Вознюк "розвернув" крісло Надії Дорофеєвої і поповнив її команду. Таким чином Надія повністю укомплектувала склад своїх підопічних.
Як виступав Роман Вознюк можете побачити на відео.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці проєкту.
Роман Вознюк працює барбером, але все життя мріяв стати музикантом.
Хлопець прийшов на «Голос країни», щоб знайти своїх слухачів та довести собі, що музика – це його покликання.
Волинянин заспівав пісню британського співака Тома Одела "Another love". З перших секунд виконання Роман зачарував Тіну Кароль та Дмитра Монатика. В підсумку Роман Вознюк "розвернув" крісло Надії Дорофеєвої і поповнив її команду. Таким чином Надія повністю укомплектувала склад своїх підопічних.
Як виступав Роман Вознюк можете побачити на відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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