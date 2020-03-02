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Барбер з Луцька заспівав на «Голосі країни». ФОТО

Барбер з Луцька заспівав на «Голосі країни». ФОТО
Лучанин Роман Вознюк став учасником шоу "Голос країни", яке транслюється на каналі 1+1.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці проєкту.

Роман Вознюк працює барбером, але все життя мріяв стати музикантом.
Хлопець прийшов на «Голос країни», щоб знайти своїх слухачів та довести собі, що музика – це його покликання.
Барбер з Луцька заспівав на «Голосі країни». ФОТО

Волинянин заспівав пісню британського співака Тома Одела "Another love". З перших секунд виконання Роман зачарував Тіну Кароль та Дмитра Монатика. В підсумку Роман Вознюк "розвернув" крісло Надії Дорофеєвої і поповнив її команду. Таким чином Надія повністю укомплектувала склад своїх підопічних.

Як виступав Роман Вознюк можете побачити на відео.


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Теги: Голос країни, шоу, Луцьк
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