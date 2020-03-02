Барбер з Луцька заспівав на «Голосі країни». ФОТО

Лучанин Роман Вознюк став учасником шоу "Голос країни", яке транслюється на каналі 1+1.Про це йдеться на фейсбук-сторінці проєкту.Роман Вознюк працює барбером, але все життя мріяв стати музикантом.Хлопець прийшов на «Голос країни», щоб знайти своїх слухачів та довести собі, що музика – це його покликання.Волинянин заспівав пісню британського співака Тома Одела "Another love". З перших секунд виконання Роман зачарував Тіну Кароль та Дмитра Монатика. В підсумку Роман Вознюк "розвернув" крісло Надії Дорофеєвої і поповнив її команду. Таким чином Надія повністю укомплектувала склад своїх підопічних.Як виступав Роман Вознюк можете побачити на відео.