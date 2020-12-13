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У Луцьку залатають ями на кількох вулицях

У Луцьку залатають ями на кількох вулицях
У Луцьку цьогоріч виконають поточний ремонт низки вулиць.

Про це йдеться у відповідних тендерах, оголошених на платформі ProZoroo.

Так, планують "підлатати" вулицю Даньшина, Єршова, Наливайка, Писаревського, Січову, Грабовського, Стрілецьку, Яровицю, Шевченка і Чернишевського. Очікувана вартість робіт - 99 тисяч гривень на кожній із вулиць.

Окрім того, у Луцьку хочуть провести поточний ремонт Теремнівської, Кравчука (по 198 тисяч гривень), Потебні, Відродження (по 189 тисяч), а також вулиці Федорова та Дружби Народів (по 149 тисяч).

Переможець торгів повинен провести заплановані роботи до кінця 2021 року із гарантією на рік.

Нагадаємо, також у місті поточно відремонтують Львівську, Набережну, Винниченка, Карпенка-Карого та Ківерцівську.

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Теги: дорога, ремонт, Луцьк, тендер
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