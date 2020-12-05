Дорогий годинник і Mercedes за 1,8 мільйона: що нажила за рік сім’я заступника голови Волинської ОДА

Юрія Погуляйка Олександр Троханенко у 2020 році заробив на цій посаді 441 801 гривню.



Про це свідчить



Нагадаємо, Олександра Троханенка призначили заступником голови ОДА 28 січня 2020 року. Тож вказана у декларації заробітна плата – майже за 11 місяців (понад 40 тисяч гривень за місяць).



Згідно з декларацією, дружина Олександра Троханенка має одну квартиру у Донецьку, іншу – у Києві та дві земельні ділянки у Мар'янівці Старобешівського району Донецької області. У Луцьку Олександр Троханенко, згідно з декларацією, проживає на орендованій квартирі, зареєстроване ж місце проживання – Київ.



Окрім того, у власності дружини – автомобіль Mercedes-Benz GLE 350 d 4 matic 2019 року випуску, який був придбаний у травні 2020 року за 1 801 027 гривень, а у власності Олександра Троханенка – Volkswagen Touareg 2017 року випуску, який він купив у 2019 році за понад мільйон гривень.



У вересні 2020 року Олександр Троханенко став власником годинника Bovet Fleurier SA, вартістю 380 665 гривень. Згідно з декларацією, йому його подарував громадянин Троханенко Сергій Васильович. Натомість громадянка Троханенко Крістіна Олександрівна подарувала 440 тисяч гривень дружині заступника голови ОДА Євгенії Троханенко.



Окрім того, Євгенія Троханенко отримала 895 641 гривню доходу від підприємницької діяльності, а також 1 031 514 гривень доходу від продажу рухомого майна (ймовірно, йдеться про автомобіль Porsche Cayenne 2011 року випуску, який раніше був у її власності).

Готівкою Олександр Троханенко має 920 тисяч гривень, його дружина – 480 тисяч гривень. На банківських рахунках у нього – 161 701 гривня, у неї – 19 322 гривні та 50 євро.



Зауважимо, до призначення на посаду заступника голови Волинської ОДА Олександр Троханенко працював заступником начальника Головного управління ДФС у Донецькій області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник голови Волинської обласної державної адміністраціїу 2020 році заробив на цій посаді 441 801 гривню.Про це свідчить електронна декларація , яку він оприлюднив на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.Нагадаємо, Олександра Троханенка п. Тож вказана у декларації заробітна плата – майже за 11 місяців (понад 40 тисяч гривень за місяць).Згідно з декларацією, дружина Олександра Троханенка має одну квартиру у Донецьку, іншу – у Києві та дві земельні ділянки у Мар'янівці Старобешівського району Донецької області. У Луцьку Олександр Троханенко, згідно з декларацією, проживає на орендованій квартирі, зареєстроване ж місце проживання – Київ.Окрім того, у власності дружини – автомобіль Mercedes-Benz GLE 350 d 4 matic 2019 року випуску, який був придбаний у травні 2020 року за 1 801 027 гривень, а у власності Олександра Троханенка – Volkswagen Touareg 2017 року випуску, який він купив у 2019 році за понад мільйон гривень.У вересні 2020 року Олександр Троханенко став власником годинника Bovet Fleurier SA, вартістю 380 665 гривень. Згідно з декларацією, йому його подарував громадянин. Натомість громадянкаподарувала 440 тисяч гривень дружині заступника голови ОДА Євгенії Троханенко.Окрім того, Євгенія Троханенко отримала 895 641 гривню доходу від підприємницької діяльності, а також 1 031 514 гривень доходу від продажу рухомого майна (ймовірно, йдеться про автомобіль Porsche Cayenne 2011 року випуску, який раніше був у її власності).Готівкою Олександр Троханенко має 920 тисяч гривень, його дружина – 480 тисяч гривень. На банківських рахунках у нього – 161 701 гривня, у неї – 19 322 гривні та 50 євро.Зауважимо, до призначення на посаду заступника голови Волинської ОДА Олександр Троханенко працював заступником начальника Головного управління ДФС у Донецькій області.

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