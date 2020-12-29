Які вакансії і яку зарплату пропонують медикам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:40
Наразі у волинські медзаклади шукають спеціалістів у Луцьку, Володимирі-Волинському, Рожищі, Ковельському, Маневицькому, Ківерцівському, Ратнівському, Іваничівському та Локачинському районах. Оплату за їх працю пропонують різну - від 8 до 20 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У місті Володимир-Волинський шукають одразу чотирьох лікарів загальної практики – сімейної медицини, яким готові платити 13 тисяч гривень. В обов’язки входить здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я пацієнтів із проведенням необхідних обстежень й оздоровлення за індивідуальними планами. За деталями - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).
У цьому ж місті також потрібен лікар ветеринарної медицини, який проводитиме лікувально-профілактичні роботи в період вирощування птиці. Заробітна плата – 13 тисяч гривень.
Звертайтесь за номером - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).
У місті Рожище є вакансії для трьох сімейних лікарів. Винагороду пропонують 8 200 тисяч гривень в місяць. Зазначають, що обов'язково потрібно мати пройдені курси спеціалізації із загальної практики-сімейної медицини. За більш детальною інформацією щодо трьох вакансій звертайтеся за номером: (0268) 2-14-13 (Ярослав Іванович).
Сімейні лікарі потрібні у два населені пункти Іваничівського району: Павлівка та Старий Порицьк. Заробітну плату пропонують 8 100 тисяч гривень за місяць. Працівнику потрібно надавати первинну медичну допомогу населенню, обирати ефективні та раціональні маршрути пацієнта, співпрацювати з іншими фахівцями первинної і вторинної ланок медичної допомоги, оцінювати епідемографічні характеристики захворюваності дітей та дорослих, проводити профілактичні щеплення та постійно удосконалювати свій професійний рівень. Контакти: (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).
У селищі Іваничі є пропозиція для лікаря-педіатра. Йому пропонують оплату 8 тисяч гривень на місяць. Фахівець має надавати кваліфіковану, невідкладну медичну допомогу, забезпечувати консультуваннях хворих лікарями інших спеціальностей, лікувати дітей та неповнолітніх. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтеся за номером: (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).
У село Затурці Локачинського району запрошують на роботу сімейного лікаря для застосування сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів на зарплату 8 тисяч гривень. Також спеціаліст буде наглядати за поьбічними реакціями лікарських засобів. Щодо вакансії звертайтеся за телефоном: (0274) 2-21-51 (Тетяна Олексіївна).
Також потрібні лікарі загальної практики - сімейні лікарі у три населені пункти Ратнівського району: Самари, Річницю та Замшани. Заробітна плата - 10 340 гривень. Обов'язки - надання невідкладної медико-санітарної допомоги. (0266) 2-25-36 (Наталія Григорівна).
Є одразу п'ять вакансій у селищі Колки Маневицького району. До прикладу, на зарплату 8 тисяч гривень шукають лікаря-терапевта. Спеціаліст повинен приймати, лікувати та виписувати рецепти хворим із загальними захворюваннями внутрішніх органів. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
Потрібен і лікар-анестезіолог, в обов'язки якого входить призначення та проведення процедур анестезії під час лікування хворих у стаціонарі. Працівнику обіцяють винагороду у розмірі 8 тисяч гривень. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
Також шукають лікаря-дерматовенеролога на заробітну плату 8 тисяч гривень на місяць. Він має призначати та проводити прийоми, діагностувати та лікувати хворих з дерматологічними та венеричними захворюваннями. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
У цьому ж медзакладі треба лікар-невропатолог, який прийматиме, лікуватиме та виписуватиме рецепти хворим з неврологічними захворюваннями. Спеціалісту пропонують оплату 8 тисяч гривень на місяць. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
Запрошують на роботу лікаря-гінеколога-онколога, в обов'язки якого входить призначення, проведення прийомів, діагностування, лікування хворих з гінекологічними та онкологічними захворюваннями. Зарплата - 8 тисяч гривень. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
Є потреба у лікареві фізичної та реаілітаційної медицини. Він буде призначати та проводити реабілітаційні процедури хворим після травм, операційних втручань, постінфарктних та -інсультних станів. Винагороду обіцяють у розмірі 8 тисяч гривень. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
У село Грем'яче Ківерцівського району шукають лікаря-психіатра. Його обов'язки: надання кваліфікованої медичної допомоги з використанням сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації на розлади психіки та поведінки. Заробітна плата - 8 500 тисяч гривень. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).
У цей ж населений пункт треба лікар-психолог на зарплату 8 500 тисяч гривень. Спеціаліст повинен здійснювати психопрофілактику, психодіагностику, лікування хворих соматичного та психічного профілю, психологічну реабілітацію із застосуванням спеціальних методик. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).
У смт Голоби Ковельського району на роботу запрошують кваліфікованого лікаря-стоматолога на зарплату 20 тисяч гривень. Фахівець повинен діагностувати та лікувати захворювання ротової порожнини, надавати невідкладну стоматологічну допомогу. (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Є вакансії і в обласному центрі Волині. Наприклад, шукають завідувача лабораторії, якому обіцяють заробітну плату 18 436 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду повинен мати освіту за напрямом «Клінічна лабораторна діагностика». Обов'язки: проводити загально-клінічні, гематологічні, імунологічні, цитологічні дослідження, надавати висновки на їх основі та вести медичну документацію. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).
Також у Луцьку потрібен лікар-статистик. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Він буде аналізувати, узагальнювати дані щодо показників показників здоров'я населення, складати та готує статистичні звіти згідно з встановленими формами, проводити статистичні, клініко-статистичні дослідження та їх аналіз економіки і фінансування охорони здоров'я, підбору та використання кадрів, аналізувати і складати статистичні матеріали для нарад, конференцій. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У місті Володимир-Волинський шукають одразу чотирьох лікарів загальної практики – сімейної медицини, яким готові платити 13 тисяч гривень. В обов’язки входить здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я пацієнтів із проведенням необхідних обстежень й оздоровлення за індивідуальними планами. За деталями - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).
У цьому ж місті також потрібен лікар ветеринарної медицини, який проводитиме лікувально-профілактичні роботи в період вирощування птиці. Заробітна плата – 13 тисяч гривень.
Звертайтесь за номером - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).
У місті Рожище є вакансії для трьох сімейних лікарів. Винагороду пропонують 8 200 тисяч гривень в місяць. Зазначають, що обов'язково потрібно мати пройдені курси спеціалізації із загальної практики-сімейної медицини. За більш детальною інформацією щодо трьох вакансій звертайтеся за номером: (0268) 2-14-13 (Ярослав Іванович).
Сімейні лікарі потрібні у два населені пункти Іваничівського району: Павлівка та Старий Порицьк. Заробітну плату пропонують 8 100 тисяч гривень за місяць. Працівнику потрібно надавати первинну медичну допомогу населенню, обирати ефективні та раціональні маршрути пацієнта, співпрацювати з іншими фахівцями первинної і вторинної ланок медичної допомоги, оцінювати епідемографічні характеристики захворюваності дітей та дорослих, проводити профілактичні щеплення та постійно удосконалювати свій професійний рівень. Контакти: (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).
У селищі Іваничі є пропозиція для лікаря-педіатра. Йому пропонують оплату 8 тисяч гривень на місяць. Фахівець має надавати кваліфіковану, невідкладну медичну допомогу, забезпечувати консультуваннях хворих лікарями інших спеціальностей, лікувати дітей та неповнолітніх. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтеся за номером: (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).
У село Затурці Локачинського району запрошують на роботу сімейного лікаря для застосування сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів на зарплату 8 тисяч гривень. Також спеціаліст буде наглядати за поьбічними реакціями лікарських засобів. Щодо вакансії звертайтеся за телефоном: (0274) 2-21-51 (Тетяна Олексіївна).
Також потрібні лікарі загальної практики - сімейні лікарі у три населені пункти Ратнівського району: Самари, Річницю та Замшани. Заробітна плата - 10 340 гривень. Обов'язки - надання невідкладної медико-санітарної допомоги. (0266) 2-25-36 (Наталія Григорівна).
Є одразу п'ять вакансій у селищі Колки Маневицького району. До прикладу, на зарплату 8 тисяч гривень шукають лікаря-терапевта. Спеціаліст повинен приймати, лікувати та виписувати рецепти хворим із загальними захворюваннями внутрішніх органів. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
Потрібен і лікар-анестезіолог, в обов'язки якого входить призначення та проведення процедур анестезії під час лікування хворих у стаціонарі. Працівнику обіцяють винагороду у розмірі 8 тисяч гривень. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
Також шукають лікаря-дерматовенеролога на заробітну плату 8 тисяч гривень на місяць. Він має призначати та проводити прийоми, діагностувати та лікувати хворих з дерматологічними та венеричними захворюваннями. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
У цьому ж медзакладі треба лікар-невропатолог, який прийматиме, лікуватиме та виписуватиме рецепти хворим з неврологічними захворюваннями. Спеціалісту пропонують оплату 8 тисяч гривень на місяць. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
Запрошують на роботу лікаря-гінеколога-онколога, в обов'язки якого входить призначення, проведення прийомів, діагностування, лікування хворих з гінекологічними та онкологічними захворюваннями. Зарплата - 8 тисяч гривень. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
Є потреба у лікареві фізичної та реаілітаційної медицини. Він буде призначати та проводити реабілітаційні процедури хворим після травм, операційних втручань, постінфарктних та -інсультних станів. Винагороду обіцяють у розмірі 8 тисяч гривень. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).
У село Грем'яче Ківерцівського району шукають лікаря-психіатра. Його обов'язки: надання кваліфікованої медичної допомоги з використанням сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації на розлади психіки та поведінки. Заробітна плата - 8 500 тисяч гривень. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).
У цей ж населений пункт треба лікар-психолог на зарплату 8 500 тисяч гривень. Спеціаліст повинен здійснювати психопрофілактику, психодіагностику, лікування хворих соматичного та психічного профілю, психологічну реабілітацію із застосуванням спеціальних методик. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).
У смт Голоби Ковельського району на роботу запрошують кваліфікованого лікаря-стоматолога на зарплату 20 тисяч гривень. Фахівець повинен діагностувати та лікувати захворювання ротової порожнини, надавати невідкладну стоматологічну допомогу. (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Є вакансії і в обласному центрі Волині. Наприклад, шукають завідувача лабораторії, якому обіцяють заробітну плату 18 436 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду повинен мати освіту за напрямом «Клінічна лабораторна діагностика». Обов'язки: проводити загально-клінічні, гематологічні, імунологічні, цитологічні дослідження, надавати висновки на їх основі та вести медичну документацію. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).
Також у Луцьку потрібен лікар-статистик. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Він буде аналізувати, узагальнювати дані щодо показників показників здоров'я населення, складати та готує статистичні звіти згідно з встановленими формами, проводити статистичні, клініко-статистичні дослідження та їх аналіз економіки і фінансування охорони здоров'я, підбору та використання кадрів, аналізувати і складати статистичні матеріали для нарад, конференцій. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).
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