Які вакансії і яку зарплату пропонують медикам на Волині. ПЕРЕЛІК

Наразі у волинські медзаклади шукають спеціалістів у Луцьку, Володимирі-Волинському, Рожищі, Ковельському, Маневицькому, Ківерцівському, Ратнівському, Іваничівському та Локачинському районах. Оплату за їх працю пропонують різну - від 8 до 20 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У місті Володимир-Волинський шукають одразу, яким готові платити. В обов’язки входить здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я пацієнтів із проведенням необхідних обстежень й оздоровлення за індивідуальними планами. За деталями - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).У цьому ж місті також потрібен, який проводитиме лікувально-профілактичні роботи в період вирощування птиці. Заробітна плата –Звертайтесь за номером - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).У місті Рожище є вакансії для. Винагороду пропонуютьв місяць. Зазначають, що обов'язково потрібно мати пройдені курси спеціалізації із загальної практики-сімейної медицини. За більш детальною інформацією щодо трьох вакансій звертайтеся за номером: (0268) 2-14-13 (Ярослав Іванович).потрібні у два населені пункти Іваничівського району: Павлівка та Старий Порицьк. Заробітну плату пропонуютьза місяць. Працівнику потрібно надавати первинну медичну допомогу населенню, обирати ефективні та раціональні маршрути пацієнта, співпрацювати з іншими фахівцями первинної і вторинної ланок медичної допомоги, оцінювати епідемографічні характеристики захворюваності дітей та дорослих, проводити профілактичні щеплення та постійно удосконалювати свій професійний рівень. Контакти: (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).У селищі Іваничі є пропозиція для. Йому пропонують оплатуна місяць. Фахівець має надавати кваліфіковану, невідкладну медичну допомогу, забезпечувати консультуваннях хворих лікарями інших спеціальностей, лікувати дітей та неповнолітніх. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтеся за номером: (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).У село Затурці Локачинського району запрошують на роботудля застосування сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів на зарплату. Також спеціаліст буде наглядати за поьбічними реакціями лікарських засобів. Щодо вакансії звертайтеся за телефоном: (0274) 2-21-51 (Тетяна Олексіївна).Також потрібніу три населені пункти Ратнівського району: Самари, Річницю та Замшани. Заробітна плата -. Обов'язки - надання невідкладної медико-санітарної допомоги. (0266) 2-25-36 (Наталія Григорівна).Є одразу п'ять вакансій у селищі Колки Маневицького району. До прикладу, на зарплатушукають лікаря-терапевта. Спеціаліст повинен приймати, лікувати та виписувати рецепти хворим із загальними захворюваннями внутрішніх органів. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).Потрібен і, в обов'язки якого входить призначення та проведення процедур анестезії під час лікування хворих у стаціонарі. Працівнику обіцяють винагороду у розмірі. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).Також шукаютьна заробітну платуна місяць. Він має призначати та проводити прийоми, діагностувати та лікувати хворих з дерматологічними та венеричними захворюваннями. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).У цьому ж медзакладі треба, який прийматиме, лікуватиме та виписуватиме рецепти хворим з неврологічними захворюваннями. Спеціалісту пропонують оплатуна місяць. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).Запрошують на роботу, в обов'язки якого входить призначення, проведення прийомів, діагностування, лікування хворих з гінекологічними та онкологічними захворюваннями. Зарплата -. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).Є потреба у. Він буде призначати та проводити реабілітаційні процедури хворим після травм, операційних втручань, постінфарктних та -інсультних станів. Винагороду обіцяють у розмірі. 0 (3376) 2-28-38 (Роман Орестович).У село Грем'яче Ківерцівського району шукають. Його обов'язки: надання кваліфікованої медичної допомоги з використанням сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації на розлади психіки та поведінки. Заробітна плата -. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).У цей ж населений пункт требана зарплату. Спеціаліст повинен здійснювати психопрофілактику, психодіагностику, лікування хворих соматичного та психічного профілю, психологічну реабілітацію із застосуванням спеціальних методик. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).У смт Голоби Ковельського району на роботу запрошують кваліфікованогона зарплату. Фахівець повинен діагностувати та лікувати захворювання ротової порожнини, надавати невідкладну стоматологічну допомогу. (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).Є вакансії і в обласному центрі Волині. Наприклад, шукають, якому обіцяють заробітну плату. Кандидат на цю посаду повинен мати освіту за напрямом «Клінічна лабораторна діагностика». Обов'язки: проводити загально-клінічні, гематологічні, імунологічні, цитологічні дослідження, надавати висновки на їх основі та вести медичну документацію. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).Також у Луцьку потрібен. Заробітна плата -. Він буде аналізувати, узагальнювати дані щодо показників показників здоров'я населення, складати та готує статистичні звіти згідно з встановленими формами, проводити статистичні, клініко-статистичні дослідження та їх аналіз економіки і фінансування охорони здоров'я, підбору та використання кадрів, аналізувати і складати статистичні матеріали для нарад, конференцій. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).