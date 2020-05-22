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Земля, готівка і авто дружини: чим багатий головний поліцейський Волині

Земля, готівка і авто дружини: чим багатий головний поліцейський Волині
Начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко задекларував земельну ділянку, зарплату та чимало коштів готівкою і на рахунку в банку.

Так, із 2014 року Юрій Крошко має 0,12 га землі у селі Туровець Житомирської області, знімає квартиру у Луцьку. Його дружина Олена Крошко володіє з 2011 року 0,0706 га землі у селі Глибочиця Житомирської області та 0,1 га землі у селі Вереси Житомирської області. Із 2015 року родина користується житловим будинком площею 252 "квадрати" у селі Вереси Житомирського району, який належить Тамілі Крошко.

У 2019 році дружина головного поліцейського Волині придбала авто Nissan Patrol 2007 року випуску вартістю 263 тисячі гривень.

У 2020 році Юрій Крошко отримав 635 625 тисячі гривень зарплати у ГУ НП у Волинській області, тобто майже 53 тисячі в місяць.

Готівкою очільник поліції Волині зберігає 65 тисяч гривень, ще 112 322 гривень - у банку. У дружини є 120 тисяч гривень готівкою, а також 85,6 тисячі гривень на рахунку у банку.

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Теги: поліція, Юрій Крошко, декларація
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