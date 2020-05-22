Земля, готівка і авто дружини: чим багатий головний поліцейський Волині

Начальник Головного управління Національної поліції у Волинській областізадекларував земельну ділянку, зарплату та чимало коштів готівкою і на рахунку в банку.Так, із 2014 року Юрій Крошко має 0,12 га землі у селі Туровець Житомирської області, знімає квартиру у Луцьку. Його дружинаволодіє з 2011 року 0,0706 га землі у селі Глибочиця Житомирської області та 0,1 га землі у селі Вереси Житомирської області. Із 2015 року родина користується житловим будинком площею 252 "квадрати" у селі Вереси Житомирського району, який належитьУ 2019 році дружина головного поліцейського Волині придбала авто Nissan Patrol 2007 року випуску вартістю 263 тисячі гривень.У 2020 році Юрій Крошко отримав 635 625 тисячі гривень зарплати у ГУ НП у Волинській області, тобто майже 53 тисячі в місяць.Готівкою очільник поліції Волині зберігає 65 тисяч гривень, ще 112 322 гривень - у банку. У дружини є 120 тисяч гривень готівкою, а також 85,6 тисячі гривень на рахунку у банку.