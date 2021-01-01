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У приєднані до Луцька села пропонують пустити тролейбуси з автономним ходом

У приєднані до Луцька села пропонують пустити тролейбуси з автономним ходом
У Луцьку міркують над тим, як збільшити частку електротранспорту в системі громадського транспорту.

Про це йшлося під час обговорення проєкту Стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025.

Задля того, аби зменшити кількість маршруток, розробники стратегії пропонують повністю замінити деякі маршрути, на яких наразі їздять автобуси, на тролейбуси, а також поєднати місто із приміськими селами також за допомогою тролейбусів, але з автономним ходом. Тобто таких, що здатні працювати як від контактної мережі, так і на акумуляторах.

Один із розробників стратегії – представник кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету Валерій Дембіцький – розповів, що таким чином планують поєднати вулицю Дубнівську з населеними пунктами, які входять до Луцької міської територіальної громади. Йдеться, зокрема про ковельський і володимир-волинський напрямки.

Міські ж автобусні маршрути № 2, 10, 11 та 12 пропонують замінити на тролейбусні.

«Для того, щоб це реалізувати, необхідно зробити деякі ефективні кроки. Зокрема, Біля «Там-Таму» забезпечити з’їзд з проспекту Соборності на вулицю Конякіна. Для маршрутів 10, 11 добудувати частинку тролейбусної мережі до вулиці Потебні. Для маршруту 12 поєднати вулицю Львівську з Новим ринком», - каже Валерій Дембіцький.

Також хочуть налагодити співпрацю із Волинською ОДА для створення маршрутів, які б об’єднували Луцьк із селами, які не увійшли до Луцької територіальної громади.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: Луцьк, села, тролейбуси
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