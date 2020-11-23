Волинянин купив у шахраїв неіснуючі талони на пальне за 18 тисяч
10 березень, 22:21
Житель Волинської області потрапив на гачок шахраїв, перерахувавши 18 тисяч гривень за талони на неіснуюче пальне.
Про це повідомляють у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
Пропозиція дешевше придбати талони на пальне зацікавила 24-річного жителя Ратнівщини, після чого він перевів 18 000 гривень на вказані реквізити незнайомця. Ніяких талонів чоловік, звісно, не отримав.
Потерпілий звернувся з заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
Пропозиція дешевше придбати талони на пальне зацікавила 24-річного жителя Ратнівщини, після чого він перевів 18 000 гривень на вказані реквізити незнайомця. Ніяких талонів чоловік, звісно, не отримав.
Потерпілий звернувся з заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині ловили рибалок-порушників
10 березень, 23:35
Луцьк долучився до туристичного спецпроекту
10 березень, 22:59
Волинянин купив у шахраїв неіснуючі талони на пальне за 18 тисяч
10 березень, 22:21
Не може заїхати «швидка»: мешканці одного з луцьких дворів скаржаться на величезні калюжі
10 березень, 21:54
Головні новини 10 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
10 березень, 21:18