Волинянин купив у шахраїв неіснуючі талони на пальне за 18 тисяч





Про це повідомляють у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.



Пропозиція дешевше придбати талони на пальне зацікавила 24-річного жителя Ратнівщини, після чого він перевів 18 000 гривень на вказані реквізити незнайомця. Ніяких талонів чоловік, звісно, не отримав.

Потерпілий звернувся з заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

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