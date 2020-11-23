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Волинянин купив у шахраїв неіснуючі талони на пальне за 18 тисяч

Волинянин купив у шахраїв неіснуючі талони на пальне за 18 тисяч
Житель Волинської області потрапив на гачок шахраїв, перерахувавши 18 тисяч гривень за талони на неіснуюче пальне.

Про це повідомляють у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.

Пропозиція дешевше придбати талони на пальне зацікавила 24-річного жителя Ратнівщини, після чого він перевів 18 000 гривень на вказані реквізити незнайомця. Ніяких талонів чоловік, звісно, не отримав.
Потерпілий звернувся з заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

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Теги: шахраї, Волинь, поліція
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