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Хабар чиновниці Волинської ОДА: повідомили деталі та опублікували фото

Хабар чиновниці Волинської ОДА: повідомили деталі та опублікували фото
Начальниця одного з управлінь Волинської ОДА вимагала хабар у розмірі 1 500 доларів.

Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.

Учора, 10 березня, на гарячому затримали начальницю одного з управлінь Волинської ОДА. Жінка вимагала від приватного підприємця неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США за «позитивне вирішення питання» щодо надання переваг при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування.

Нагадаємо, з власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що на хабарі спіймали керівницю управління транспорту та зв’язку Волинської облдержадміністрації Наталію Остапкович.

За інформацією джерела, чиновниця намагалася отримати хабар від перевізника за лобіювання його інтересів під час розприділення маршрутів.

Хабар чиновниці Волинської ОДА: повідомили деталі та опублікували фото


Слідчі встановили, що посадовиця діяла умисно, з метою незаконного збагачення та зловживаючи службовим становищем.

Хабар чиновниці Волинської ОДА: повідомили деталі та опублікували фото


Відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ, факт вимагання неправомірної вигоди задокументували, гроші вилучили.

Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КПК України, вирішують питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу.

Хабар чиновниці Волинської ОДА: повідомили деталі та опублікували фото


Вимагання неправомірної вигоди службовою особою карають позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Триває слідство.

Хабар чиновниці Волинської ОДА: повідомили деталі та опублікували фото

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Теги: Волинська ОДА, хабар, посадовиця, Луцьк
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