У Луцьку мають намір збудувати велику меблеву фабрику

Міська влада Луцька веде перемовини з інвестором, який хоче збудувати у місті чималу фабрику з виготовлення меблів.Про це йшлося під час пресконференціїз приводу перших 100 днів роботи на посаді.За словами Ігоря Поліщука, за час його роботи ще на посаді радника міського голови, депутатства і вже на посаді міського голови у мерію неодноразово зверталися люди, які хотіли б на певних умовах отримати землю для провадження бізнесу. Утім, основна перепона – це те, що не було вільних земельних ділянок.За його словами, єдина вільна земельна ділянка, яку могли запропонувати масштабному бізнесу – це земля на вулиці Карбишева, площею майже 5 гектарів. Сьогодні ж, на переконання мера, можливості у цьому плані значно збільшилися, тож перемовини із інвесторами стали більш предметними.Так, днями Ігор Поліщук спілкувався з інвестором, який хоче збудувати меблеву фабрику з кількістю задіяних працівників від 500 до 1000.«Щиро сподіваюся, що зможемо домовитися з цим інвестором. І що у нас буде додаткова промислова потужність, де люди зможуть отримати місце роботи для чималої кількості людей, а також будуть додаткові надходження у наш бюджет від такого об’єкта», – сказав Ігор Поліщук.