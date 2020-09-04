Влада Луцька хоче змінити дні роботи авторинку





Про це йшлося під час пресконференції Ігоря Поліщука з приводу перших 100 днів роботи на посаді.



За словами Ігоря Поліщука, діяльність авторинку створює неабиякі незручності людям, які проживають або проїжджають вулицями Єршова, Карбишева і навіть Конякіна. Останнім часом через це водіям доводиться тривалий час стояти у заторах. Тож департамент муніципальної варти та поліція



Зокрема, через порушення правил паркування штрафують продавців авто, які ставлять автомобілі на узбіччі і таким чином звужують проїжджу частину вулиці Єршова, що створює затори.



Ігор Поліщук розповів також про інші напрямки роботи міської ради задля наведення ладу на цій території.



«Сьогодні ми спілкуємося із орендарем тієї земельної ділянки, на місці якої колись був авторинок – за парканом, вкінці вулиці Єршова. Плануємо заново оформити договір оренди, бо він сьогодні фактично є припинений, але компанія є власником об’єктів на цій території. А також думаємо над тим, які ще території в межах цього мікрорайону надати для торгівлі автомобілями», – розповів Ігор Поліщук.



Він додав, що думають також над тим, аби змінити робочі для авторинку з четверга і неділі на суботу і неділю. У вихідні його робота спричинюватиме значно менше незручностей, переконані у міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку мають намір змінити дні тижня, у які працює автомобільний ринок.Про це йшлося під час пресконференціїз приводу перших 100 днів роботи на посаді.За словами Ігоря Поліщука, діяльність авторинку створює неабиякі незручності людям, які проживають або проїжджають вулицями Єршова, Карбишева і навіть Конякіна. Останнім часом через це водіям доводиться тривалий час стояти у заторах. Тож департамент муніципальної варти та поліція взялися наводити лад на цій території. Зокрема, через порушення правил паркування штрафують продавців авто, які ставлять автомобілі на узбіччі і таким чином звужують проїжджу частину вулиці Єршова, що створює затори.Ігор Поліщук розповів також про інші напрямки роботи міської ради задля наведення ладу на цій території.«Сьогодні ми спілкуємося із орендарем тієї земельної ділянки, на місці якої колись був авторинок – за парканом, вкінці вулиці Єршова. Плануємо заново оформити договір оренди, бо він сьогодні фактично є припинений, але компанія є власником об’єктів на цій території. А також думаємо над тим, які ще території в межах цього мікрорайону надати для торгівлі автомобілями», – розповів Ігор Поліщук.Він додав, що думають також над тим, аби змінити робочі для авторинку з четверга і неділі на суботу і неділю. У вихідні його робота спричинюватиме значно менше незручностей, переконані у міськраді.

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