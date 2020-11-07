Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК

Розповіли, які волинські автошляхи запланували відремонтувати у 2021 році.Про це йшлося у четвер, 11 березня, під час пресконференції у Службі автомобільних доріг в області щодо ремонтно-будівельного сезону у 2021 році.Начальник Служби автомобільних доріг у Волинській областінагадав, що торік погодні умови були сприятливі і дозволили розпочати ремонтні роботи ще в лютому. У рамках національної програми «Велике будівництво» реконструкцією, капітальним і поточним середнім ремонтами відновили приблизно 134 км доріг державного значення.На сьогодні Служба автомобільних доріг в області має підписаних угод на проведення робіт майже на 2,5 мільярда гривень.«Принцип розбудови і ремонту доріг буде таким, як і минулого року. Це так званий маршрутний принцип. Якщо у державі анонсують розбудову якоїсь дороги, навіть якщо вона проходить через 4-5 областей, її будуть робити скрізь, лише обсяги фінансування будуть різними залежно від протяжності. Це правильно, так має бути», - вважає Посполітак.На Волині, за умови достатнього фінансування, за таким принципом планують ремонтувати низку міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів.Так, йдеться про реконструкцію міжнародного автошляхуКиїв – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці Ковель – Ягодин.«Ми маємо підписані 2 контракти на ремонт 3 кілометрів у сторону Любомля та 4-кілометрової ділянки у сторону Ковеля. Лишається 20 кілометрів другої технічної категорії. Завдання стоїть повністю перевести цю «бетонку» у першу категорію, тобто це коли є по дві смуги у кожну сторону, ніяких пересічень з другорядними дорогами там бути не повинно, відповідно роблять естакади», - сказав Анатолій Посполітак.Продовжать відновлювати за маршрутним принципом міжнародну автодорогуДоманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). Планують завершити капремонт на окремих ділянках від м.Ковеля до с. Переспа, а також приступити до відновлення цього автошляху за маршрутами Доманове – Ковель і Підгайці – межа з Рівненською областю.«Торік ми розпочали роботи в напрямку з Луцька до Ковеля. Цього року ми маємо завершити повністю ремонт цієї автомобільної дороги», - зауважив Анатолій Посполітак. Взялися за ремонт автошляху три підрядні організації – «ПБС», «Автомагістраль-Південь» та «Луцькавтодор». Зокрема, у 2021 році відремонтують приблизно 120 кілометрів дороги.На автошляхуУсилуг – Луцьк – Рівне від Володимира-Волинського до Луцька вже є відновлене дорожнє покриття. У 2021 році планують завершити розпочатий торік капремонт 13-кілометрової ділянки цього автошляху від Устилуга до Володимира-Волинського за кошти польського кредиту.Продовжать ремонт регіонального автошляхуКовель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. На сьогодні вже є дорога від с.Верба до межі з Львівською областю. У 2021 році хочуть оновлювати її на ділянці Ковель – Верба.Ремонтуватимуть ділянки автодорогиЛуцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ від с. Дачне у напрямку смт. Маневичі, а також на під’їзді до пункту пропуску «Дольськ».У планах 2021 року – активне відновлення низки територіальних доріг, пріоритетними будуть напрямки до Шацьких озер. Йдеться про дорогуПіща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – // на ділянках Піща – Верба, від автошляхудо с.Зимне та Горохів – Борочиче; маршрут Шацьк – Ратне, що пролягає автошляхами/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – // таЛюбомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – //;Залісся – // на ділянці між селами Пульмо і Гряда;Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі від повороту на с.Благодатне у напрямку с. Павлівка;/ – Седлище – Камінь-Каширський – Ковель – // – Колодяжне – Локачі – // між селами Війниця – Локачі та Привітне – Скобелка;/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – // – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – // на ділянках Сокіл – Рожище та по селу Шклинь;Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни на ділянці від Берестечка до межі з Рівненською областю.Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /на ділянці Велика Глуша – Погулянка.Анатолій Посполітак додав, що середня вартість поточного та середнього ремонтів в області становить приблизно 20 мільйонів за кілометр, капітального – дорожче.«Вартість ремонтів автошляхів на Волині – одна з найнижчих в Україні. Уявіть, якщо на закінчення ремонту траси, окрім виділених коштів, треба ще 1,8 мільярда, то скільки загалом треба на дороги... Це десятки мільярдів», - підсумував він.