Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 14:20
Розповіли, які волинські автошляхи запланували відремонтувати у 2021 році.
Про це йшлося у четвер, 11 березня, під час пресконференції у Службі автомобільних доріг в області щодо ремонтно-будівельного сезону у 2021 році.
Начальник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак нагадав, що торік погодні умови були сприятливі і дозволили розпочати ремонтні роботи ще в лютому. У рамках національної програми «Велике будівництво» реконструкцією, капітальним і поточним середнім ремонтами відновили приблизно 134 км доріг державного значення.
На сьогодні Служба автомобільних доріг в області має підписаних угод на проведення робіт майже на 2,5 мільярда гривень.
«Принцип розбудови і ремонту доріг буде таким, як і минулого року. Це так званий маршрутний принцип. Якщо у державі анонсують розбудову якоїсь дороги, навіть якщо вона проходить через 4-5 областей, її будуть робити скрізь, лише обсяги фінансування будуть різними залежно від протяжності. Це правильно, так має бути», - вважає Посполітак.
На Волині, за умови достатнього фінансування, за таким принципом планують ремонтувати низку міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів.
Так, йдеться про реконструкцію міжнародного автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці Ковель – Ягодин.
«Ми маємо підписані 2 контракти на ремонт 3 кілометрів у сторону Любомля та 4-кілометрової ділянки у сторону Ковеля. Лишається 20 кілометрів другої технічної категорії. Завдання стоїть повністю перевести цю «бетонку» у першу категорію, тобто це коли є по дві смуги у кожну сторону, ніяких пересічень з другорядними дорогами там бути не повинно, відповідно роблять естакади», - сказав Анатолій Посполітак.
Продовжать відновлювати за маршрутним принципом міжнародну автодорогу М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). Планують завершити капремонт на окремих ділянках від м.Ковеля до с. Переспа, а також приступити до відновлення цього автошляху за маршрутами Доманове – Ковель і Підгайці – межа з Рівненською областю.
«Торік ми розпочали роботи в напрямку з Луцька до Ковеля. Цього року ми маємо завершити повністю ремонт цієї автомобільної дороги», - зауважив Анатолій Посполітак. Взялися за ремонт автошляху три підрядні організації – «ПБС», «Автомагістраль-Південь» та «Луцькавтодор». Зокрема, у 2021 році відремонтують приблизно 120 кілометрів дороги.
На автошляху Н-22 Усилуг – Луцьк – Рівне від Володимира-Волинського до Луцька вже є відновлене дорожнє покриття. У 2021 році планують завершити розпочатий торік капремонт 13-кілометрової ділянки цього автошляху від Устилуга до Володимира-Волинського за кошти польського кредиту.
Продовжать ремонт регіонального автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. На сьогодні вже є дорога від с.Верба до межі з Львівською областю. У 2021 році хочуть оновлювати її на ділянці Ковель – Верба.
Ремонтуватимуть ділянки автодороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ від с. Дачне у напрямку смт. Маневичі, а також на під’їзді до пункту пропуску «Дольськ».
У планах 2021 року – активне відновлення низки територіальних доріг, пріоритетними будуть напрямки до Шацьких озер. Йдеться про дорогу Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянках Піща – Верба, від автошляху Н-22 до с.Зимне та Горохів – Борочиче; маршрут Шацьк – Ратне, що пролягає автошляхами Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/ та Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /Р-14/;
Т-03-01 Залісся – /Т-03-02/ на ділянці між селами Пульмо і Гряда;
Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі від повороту на с.Благодатне у напрямку с. Павлівка;
Т-03-11 /Р-14/ – Седлище – Камінь-Каширський – Ковель – /М-19/ – Колодяжне – Локачі – /Н-17/ між селами Війниця – Локачі та Привітне – Скобелка;
Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянках Сокіл – Рожище та по селу Шклинь;
Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни на ділянці від Берестечка до межі з Рівненською областю.
Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /Р-14 на ділянці Велика Глуша – Погулянка.
Анатолій Посполітак додав, що середня вартість поточного та середнього ремонтів в області становить приблизно 20 мільйонів за кілометр, капітального – дорожче.
«Вартість ремонтів автошляхів на Волині – одна з найнижчих в Україні. Уявіть, якщо на закінчення ремонту траси М-19, окрім виділених коштів, треба ще 1,8 мільярда, то скільки загалом треба на дороги... Це десятки мільярдів», - підсумував він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 11 березня, під час пресконференції у Службі автомобільних доріг в області щодо ремонтно-будівельного сезону у 2021 році.
Начальник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак нагадав, що торік погодні умови були сприятливі і дозволили розпочати ремонтні роботи ще в лютому. У рамках національної програми «Велике будівництво» реконструкцією, капітальним і поточним середнім ремонтами відновили приблизно 134 км доріг державного значення.
На сьогодні Служба автомобільних доріг в області має підписаних угод на проведення робіт майже на 2,5 мільярда гривень.
«Принцип розбудови і ремонту доріг буде таким, як і минулого року. Це так званий маршрутний принцип. Якщо у державі анонсують розбудову якоїсь дороги, навіть якщо вона проходить через 4-5 областей, її будуть робити скрізь, лише обсяги фінансування будуть різними залежно від протяжності. Це правильно, так має бути», - вважає Посполітак.
На Волині, за умови достатнього фінансування, за таким принципом планують ремонтувати низку міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів.
Так, йдеться про реконструкцію міжнародного автошляху М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці Ковель – Ягодин.
«Ми маємо підписані 2 контракти на ремонт 3 кілометрів у сторону Любомля та 4-кілометрової ділянки у сторону Ковеля. Лишається 20 кілометрів другої технічної категорії. Завдання стоїть повністю перевести цю «бетонку» у першу категорію, тобто це коли є по дві смуги у кожну сторону, ніяких пересічень з другорядними дорогами там бути не повинно, відповідно роблять естакади», - сказав Анатолій Посполітак.
Продовжать відновлювати за маршрутним принципом міжнародну автодорогу М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). Планують завершити капремонт на окремих ділянках від м.Ковеля до с. Переспа, а також приступити до відновлення цього автошляху за маршрутами Доманове – Ковель і Підгайці – межа з Рівненською областю.
«Торік ми розпочали роботи в напрямку з Луцька до Ковеля. Цього року ми маємо завершити повністю ремонт цієї автомобільної дороги», - зауважив Анатолій Посполітак. Взялися за ремонт автошляху три підрядні організації – «ПБС», «Автомагістраль-Південь» та «Луцькавтодор». Зокрема, у 2021 році відремонтують приблизно 120 кілометрів дороги.
На автошляху Н-22 Усилуг – Луцьк – Рівне від Володимира-Волинського до Луцька вже є відновлене дорожнє покриття. У 2021 році планують завершити розпочатий торік капремонт 13-кілометрової ділянки цього автошляху від Устилуга до Володимира-Волинського за кошти польського кредиту.
Продовжать ремонт регіонального автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. На сьогодні вже є дорога від с.Верба до межі з Львівською областю. У 2021 році хочуть оновлювати її на ділянці Ковель – Верба.
Ремонтуватимуть ділянки автодороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ від с. Дачне у напрямку смт. Маневичі, а також на під’їзді до пункту пропуску «Дольськ».
У планах 2021 року – активне відновлення низки територіальних доріг, пріоритетними будуть напрямки до Шацьких озер. Йдеться про дорогу Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянках Піща – Верба, від автошляху Н-22 до с.Зимне та Горохів – Борочиче; маршрут Шацьк – Ратне, що пролягає автошляхами Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/ та Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /Р-14/;
Т-03-01 Залісся – /Т-03-02/ на ділянці між селами Пульмо і Гряда;
Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі від повороту на с.Благодатне у напрямку с. Павлівка;
Т-03-11 /Р-14/ – Седлище – Камінь-Каширський – Ковель – /М-19/ – Колодяжне – Локачі – /Н-17/ між селами Війниця – Локачі та Привітне – Скобелка;
Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянках Сокіл – Рожище та по селу Шклинь;
Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни на ділянці від Берестечка до межі з Рівненською областю.
Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /Р-14 на ділянці Велика Глуша – Погулянка.
Анатолій Посполітак додав, що середня вартість поточного та середнього ремонтів в області становить приблизно 20 мільйонів за кілометр, капітального – дорожче.
«Вартість ремонтів автошляхів на Волині – одна з найнижчих в Україні. Уявіть, якщо на закінчення ремонту траси М-19, окрім виділених коштів, треба ще 1,8 мільярда, то скільки загалом треба на дороги... Це десятки мільярдів», - підсумував він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відійшла у вічність луцька лікарка-кардіолог
Сьогодні, 15:00
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 14:20
Мокрий сніг, хуртовини і сильний вітер: синоптик попереджає українців про погіршення погоди
Сьогодні, 13:55
На Волині – засідання регіональних представників Конфедерації будівельників України. ФОТО
Сьогодні, 13:38