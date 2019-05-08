Стало відоме ім'я адвоката, якого затримали на хабарі у Луцьку

Андрій Лукашук.



Про це Інформаційному агентству



За даними досудового слідства, юрист вимагав у свого підзахисного 2 тисячі доларів США. За цю суму він обіцяв оформити позитивний висновок експерта у кримінальній справі щодо дорожньо-транспортної пригоди клієнта.



До слова, у 2017 році Андрій Лукашук подавав декларацію як кандидат на посаду суді. Окрім того, у 2015 році він був кандидатом у депутати Волинської обласної ради та Маневицької районної ради від політичної партії «Громадянська позиція».



Андрій Лукашук також був Олександра Волошина. Будучи заступником начальника управління захисту економіки ДЗЕ Головного управління Національної поліції у Рівненській області, Волошин у лютому 2016 року був затриманий луцькими патрульними за хуліганство. У квітні того ж року Волошин став учасником бійки, яку припинили активісти ГШР «Самооборона Волині» та Державної служби охорони біля бару «Оболонь» у Луцьку. У жовтні 2017 року Олександра Волошина суд поновив на посаді.

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