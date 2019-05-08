Стало відоме ім'я адвоката, якого затримали на хабарі у Луцьку
Сьогодні, 16:52
Відоме ім’я адвоката, якого працівники Служби безпеки України спіймали на хабарі. Ним виявився Андрій Лукашук.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
За даними досудового слідства, юрист вимагав у свого підзахисного 2 тисячі доларів США. За цю суму він обіцяв оформити позитивний висновок експерта у кримінальній справі щодо дорожньо-транспортної пригоди клієнта.
До слова, у 2017 році Андрій Лукашук подавав декларацію як кандидат на посаду суді. Окрім того, у 2015 році він був кандидатом у депутати Волинської обласної ради та Маневицької районної ради від політичної партії «Громадянська позиція».
Андрій Лукашук також був адвокатом скандального поліцейського Олександра Волошина. Будучи заступником начальника управління захисту економіки ДЗЕ Головного управління Національної поліції у Рівненській області, Волошин у лютому 2016 року був затриманий луцькими патрульними за хуліганство. У квітні того ж року Волошин став учасником бійки, яку припинили активісти ГШР «Самооборона Волині» та Державної служби охорони біля бару «Оболонь» у Луцьку. У жовтні 2017 року Олександра Волошина суд поновив на посаді.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
За даними досудового слідства, юрист вимагав у свого підзахисного 2 тисячі доларів США. За цю суму він обіцяв оформити позитивний висновок експерта у кримінальній справі щодо дорожньо-транспортної пригоди клієнта.
До слова, у 2017 році Андрій Лукашук подавав декларацію як кандидат на посаду суді. Окрім того, у 2015 році він був кандидатом у депутати Волинської обласної ради та Маневицької районної ради від політичної партії «Громадянська позиція».
Андрій Лукашук також був адвокатом скандального поліцейського Олександра Волошина. Будучи заступником начальника управління захисту економіки ДЗЕ Головного управління Національної поліції у Рівненській області, Волошин у лютому 2016 року був затриманий луцькими патрульними за хуліганство. У квітні того ж року Волошин став учасником бійки, яку припинили активісти ГШР «Самооборона Волині» та Державної служби охорони біля бару «Оболонь» у Луцьку. У жовтні 2017 року Олександра Волошина суд поновив на посаді.
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Коментарі 1
Андрюха ти що завжди так мене кидав?
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