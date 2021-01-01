Лікарі зробили все, що могли: відійшов у вічність атовець з Волині
Сьогодні, 21:12
11 березня перестало битись серце волинського атовця Олександра Луговського.
Про це у фейсбук повідомила волонтерка Наталія Ариванюк.
"Сьогодні в 13:50 перестало битись серце справжнього воїна, лікарі зробили все, що могли, ми долучились і теж робили все, що в наших силах!
Дуже, дуже велика втрата. Я завжди буду тебе пам’ятати.... царство небесне і вічна пам’ять", - йдеться в дописі.
До слова, Олександр Луговський служив у 14 окремій мобільній бригаді імені князя Романа Великого. Воював на сході в зоні АТО, а згодом був звільнений через інвалідність.
У лютому Олександру Луговському збирали кошти на операцію на серце.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.
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Про це у фейсбук повідомила волонтерка Наталія Ариванюк.
"Сьогодні в 13:50 перестало битись серце справжнього воїна, лікарі зробили все, що могли, ми долучились і теж робили все, що в наших силах!
Дуже, дуже велика втрата. Я завжди буду тебе пам’ятати.... царство небесне і вічна пам’ять", - йдеться в дописі.
До слова, Олександр Луговський служив у 14 окремій мобільній бригаді імені князя Романа Великого. Воював на сході в зоні АТО, а згодом був звільнений через інвалідність.
У лютому Олександру Луговському збирали кошти на операцію на серце.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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