Лікарі зробили все, що могли: відійшов у вічність атовець з Волині

Олександра Луговського.



Про це у Наталія Ариванюк.



"Сьогодні в 13:50 перестало битись серце справжнього воїна, лікарі зробили все, що могли, ми долучились і теж робили все, що в наших силах!



Дуже, дуже велика втрата. Я завжди буду тебе пам’ятати.... царство небесне і вічна пам’ять", - йдеться в дописі.



До слова, Олександр Луговський служив у 14 окремій мобільній бригаді імені князя Романа Великого. Воював на сході в зоні АТО, а згодом був звільнений через інвалідність.



У лютому Олександру Луговському збирали кошти на операцію на серце.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 березня перестало битись серце волинського атовцяПро це у фейсбук повідомила волонтерка"Сьогодні в 13:50 перестало битись серце справжнього воїна, лікарі зробили все, що могли, ми долучились і теж робили все, що в наших силах!Дуже, дуже велика втрата. Я завжди буду тебе пам’ятати.... царство небесне і вічна пам’ять", - йдеться в дописі.До слова, Олександр Луговський служив у 14 окремій мобільній бригаді імені князя Романа Великого. Воював на сході в зоні АТО, а згодом був звільнений через інвалідність.У лютому Олександру Луговському збирали кошти на операцію на серце.висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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