вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікарі зробили все, що могли: відійшов у вічність атовець з Волині

Лікарі зробили все, що могли: відійшов у вічність атовець з Волині
11 березня перестало битись серце волинського атовця Олександра Луговського.

Про це у фейсбук повідомила волонтерка Наталія Ариванюк.

"Сьогодні в 13:50 перестало битись серце справжнього воїна, лікарі зробили все, що могли, ми долучились і теж робили все, що в наших силах!

Дуже, дуже велика втрата. Я завжди буду тебе пам’ятати.... царство небесне і вічна пам’ять", - йдеться в дописі.

До слова, Олександр Луговський служив у 14 окремій мобільній бригаді імені князя Романа Великого. Воював на сході в зоні АТО, а згодом був звільнений через інвалідність.

У лютому Олександру Луговському збирали кошти на операцію на серце.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

Лікарі зробили все, що могли: відійшов у вічність атовець з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Луговський, атовець, помер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомий луцький забудовник Ігор Чорнуха висловився щодо можливих змін у містобудівному законодавстві
Сьогодні, 21:23
Лікарі зробили все, що могли: відійшов у вічність атовець з Волині
Сьогодні, 21:12
Волинські волейболістки перемогли житомирську команду у матчі суперліги
Сьогодні, 20:42
Зима повертається: на Волині очікують сніг і морози
Сьогодні, 20:00
Як купити квіти онлайн у Луцьку та Волинській області*
Сьогодні, 19:35
Схожі новини
Помер колишній тренер луцької «Волині» Роман Покора Помер колишній тренер луцької «Волині» Роман Покора
09 березень, 09:45
Помер відомий луцький архітектор Тарас Рабан Помер відомий луцький архітектор Тарас Рабан
01 березень, 10:52
25-річному атовцю з Волині потрібні гроші на лікування 25-річному атовцю з Волині потрібні гроші на лікування
12 лютий, 10:40
Помер український військовий, якого на Донбасі поранив снайпер Помер український військовий, якого на Донбасі поранив снайпер
30 січень, 14:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий луцький забудовник Ігор Чорнуха висловився щодо можливих змін у містобудівному законодавстві
Сьогодні, 21:23
 0
Лікарі зробили все, що могли: відійшов у вічність атовець з Волині
Сьогодні, 21:12
 0
Волинські волейболістки перемогли житомирську команду у матчі суперліги
Сьогодні, 20:42
 0
Зима повертається: на Волині очікують сніг і морози
Сьогодні, 20:00
 0
Як купити квіти онлайн у Луцьку та Волинській області*
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8