У Луцьку планують відкрити ще один новий дитсадок





Про це в програмі «Позиція» Зіновія Лещенко.



«Минулого року навесні нас запрошували, аби ми проконсультували щодо відкриття закладу дошкільної освіти… Поки ми їх переконуємо, що він має бути міський, не приватного характеру. Поки що ще зворотньої реакції ми не знаємо. Вони питали як їм це ліцензувати чи зможемо ми з кадрами допомогти. Крім цього вони показували нам приміщення, яке мали б переобладнати», – каже Зіновія Лещенко.



Додає, що до цього дитячого садка додається і земельна ділянка, бо по-іншому згідно з нормами функціонувати дитячий садок не може.



Уже пізніше під час обговорення очільниця управління освіти розповіла, що йдеться про дошкільний навчальний заклад у житловому комплексі «Атлант». Він дозволить зменшити навантаження з переповнених ДНЗ номер 7 та 25.







Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному із житлових комплексів у Луцьку планують відкрити новий дитячий садок. Поки точаться дискусії з міськрадою, який він повинен бути: приватний чи державний.Про це в програмі «Позиція» на «12 каналі» розповіла начальниця управління освіти Луцькради«Минулого року навесні нас запрошували, аби ми проконсультували щодо відкриття закладу дошкільної освіти… Поки ми їх переконуємо, що він має бути міський, не приватного характеру. Поки що ще зворотньої реакції ми не знаємо. Вони питали як їм це ліцензувати чи зможемо ми з кадрами допомогти. Крім цього вони показували нам приміщення, яке мали б переобладнати», – каже Зіновія Лещенко.Додає, що до цього дитячого садка додається і земельна ділянка, бо по-іншому згідно з нормами функціонувати дитячий садок не може.Уже пізніше під час обговорення очільниця управління освіти розповіла, що йдеться про дошкільний навчальний заклад у житловому комплексі «Атлант». Він дозволить зменшити навантаження з переповнених ДНЗ номер 7 та 25.

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