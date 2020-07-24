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У двох селах поблизу Луцька повністю відключать світло

У двох селах поблизу Луцька повністю відключать світло
Через ремонт електромережі одразу у двох селах Боратинської громади повністю відключать світло.

Про це інформують на сайті Боратинської громади.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах Луцька районна філія ПрАТ «Волиньобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи.

Відтак, 16 березня з 9:30 до 17:00 год. у селах Баїв (усі вулиці) та Цеперів (усі вулиці) тимчасово буде припинене електропостачання.

ПрАТ «Волиньобленерго» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Баїв, Цеперів, світло, ремонт, електромережа
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