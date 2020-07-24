У двох селах поблизу Луцька повністю відключать світло





Про це інформують на сайті



З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах Луцька районна філія ПрАТ «Волиньобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи.



Відтак, 16 березня з 9:30 до 17:00 год. у селах Баїв (усі вулиці) та Цеперів (усі вулиці) тимчасово буде припинене електропостачання.



ПрАТ «Волиньобленерго» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

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