Медики ще двох лікарень на Волині вакцинувались від COVID-19





Про це інформують на фейсбук-сторінці



Щеплення проводилось вакциною виробництва AstraZeneca (Covishield). Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини. Другу дозу щеплені отримають через 28 днів.



AstraZeneca/Oxford — це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведської компанією AstraZeneca.



Вакцина, яка виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield, схвалена ВООЗ для екстреного застосування Дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.





Як роз’яснюють у Волинському обласному лабораторному центрі, імунізація населення безпечною та ефективною вакциною проти коронавірусної хвороби COVID-19 є найважливішим компонентом стратегії Уряду України у подоланні гострої фази пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Загальною метою здійснення масової вакцинації населення є припинення поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.



Нагадуємо, що після вакцинації проти COVID-19 необхідно і далі дотримуватись протиепідемічних заходів і правил респіраторної гігієни, а саме:



- Мийте руки з милом або користуйтеся засобом для дезінфекції рук, який містить щонайменше 70% спирту.

- Дотримуйтеся дистанції з людьми понад 1,5 м.

- Уникайте скупчень людей і закритих приміщень з поганою вентиляцією. Якщо такої можливості немає, вдягніть маску.

- Не торкайтеся очей, носа і рота на вулиці, в транспорті або магазині.

- Кашляйте та чхайте в згин ліктя або прикривайте рот і ніс серветкою, яку одразу ж викидайте.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 березня щеплення проти COVID-19 отримали працівники КНП «Любомльського ТМО» Любомльської міської ради, Шацької лікарні, Любомльського Центру ПМД та Любомльського міжрайонного відділу Державної санітарної служби.Про це інформують на фейсбук-сторінці Любомльського ТМО Щеплення проводилось вакциною виробництва AstraZeneca (Covishield). Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини. Другу дозу щеплені отримають через 28 днів.AstraZeneca/Oxford — це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведської компанією AstraZeneca.Вакцина, яка виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield, схвалена ВООЗ для екстреного застосування Дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.Як роз’яснюють у Волинському обласному лабораторному центрі, імунізація населення безпечною та ефективною вакциною проти коронавірусної хвороби COVID-19 є найважливішим компонентом стратегії Уряду України у подоланні гострої фази пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Загальною метою здійснення масової вакцинації населення є припинення поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.Нагадуємо, що після вакцинації проти COVID-19 необхідно і далі дотримуватись протиепідемічних заходів і правил респіраторної гігієни, а саме:- Мийте руки з милом або користуйтеся засобом для дезінфекції рук, який містить щонайменше 70% спирту.- Дотримуйтеся дистанції з людьми понад 1,5 м.- Уникайте скупчень людей і закритих приміщень з поганою вентиляцією. Якщо такої можливості немає, вдягніть маску.- Не торкайтеся очей, носа і рота на вулиці, в транспорті або магазині.- Кашляйте та чхайте в згин ліктя або прикривайте рот і ніс серветкою, яку одразу ж викидайте.

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